Ludmilla agita São Paulo no Carnaval na Cidade 2025

Ludmilla chega à capital paulista neste domingo, dia 2 de março, e será uma das grandes atrações do Carnaval na Cidade 2025, considerado o maior projeto de carnaval de São Paulo, que acontecerá na Av. Cruzeiro do Sul, 1100. O evento promete transformar a cidade com uma programação repleta de música, cultura e uma estrutura completa que inclui decoração temática, áreas de descanso, praça de alimentação e bares exclusivos, proporcionando uma experiência única para os foliões.

Ludmilla, reconhecida por seu talento e energia envolvente, está preparando um show inesquecível para o público paulistano, com um repertório eclético que mistura funk, pagode e pop. Canções como “Maliciosa”, “Verdinha” e “Socadona” prometem agitar a galera e garantir uma festa cheia de animação.

A cantora traz para este Carnaval uma proposta visualmente impactante, com figurinos assinados por marcas internacionais. Seus looks são uma verdadeira celebração das culturas brasileiras, refletindo uma fusão entre a alta costura e as raízes populares do país. Cada traje é uma homenagem a um elemento da cultura brasileira, trazendo símbolos nacionais e referências de diferentes regiões do Brasil.

Em São Paulo, o look da Balenciaga que Ludmilla escolherá para se apresentar no palco reflete a energia vibrante do funk paulista. Esse gênero musical, que é uma das principais expressões da juventude periférica da cidade, representa a resistência cultural e a força da juventude nas periferias. Ludmilla, com sua autenticidade, reafirma a importância da cultura popular e a conexão com as ruas de São Paulo, criando uma fusão perfeita entre o luxo das grandes grifes internacionais e a riqueza cultural das manifestações populares brasileiras.

A apresentação de Ludmilla no Carnaval na Cidade promete ser um espetáculo visual e musical inesquecível, consolidando ainda mais seu status como uma das maiores representantes da música brasileira e do carnaval paulistano.

Ludmilla no Carnaval na Cidade 2025

Local: Centro Esportivo Tietê – São Paulo, SP

Datas: 02 fev – 2025

Abertura dos portões: 13h

Início do show: 16h30

Ingressos disponíveis em: Ingresse