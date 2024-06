Lucy Montoro de Diadema inova reabilitação de pacientes com auxílio de robô

A inovação tecnológica na área da Saúde garantirá aos pacientes da Rede de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema inúmeros benefícios para a reabilitação de movimentos dos membros superiores, como braços, ombros, cotovelos, punhos e mãos. Recém-chegado à unidade, o novo dispositivo robótico chamado ArmeoSpring fornece sustentação para o braço usar qualquer função motora remanescente, combinando o uso de exercícios terapêuticos com jogos estimulantes e simulação de tarefas em ambiente 3D. Segundo a coordenação da unidade, cerca de 120 pacientes devem ser beneficiados com a nova tecnologia.

Para utilização adequada do equipamento — exclusivo para pacientes adolescentes e adultos — foi realizado na semana passada o treinamento de seis colaboradores que irão operar o robô, entre fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A tecnologia agrega inúmeras funcionalidades, mas não substitui a necessidade da fisioterapia convencional, sendo necessário aliar os dois tratamentos. Com o uso do robô, é possível intensificar a precisão e amplitude dos movimentos, por meio de repetições, a partir da modulação de força e níveis de dificuldade em tempo real. Com grau de exigência mais elevado, a tendência é que o paciente seja ainda mais desafiado a refinar os movimentos e superar seu próprio desempenho.

“A tecnologia tem algumas vantagens, pois conseguimos incluir elementos no tratamento que nem sempre será possível dentro de uma terapia convencional. Implementamos mais repetições, intensidade, além de entregar relatórios individuais com feedbacks. Quanto mais desafiador, mais o paciente será demandado e mais conseguirá evoluir. O equipamento também possui alta capacidade para armazenar informações, o que possibilita mensurar a progressão do paciente por meio de indicadores. O objetivo central é tornar mais fácil e eficaz a reabilitação, inclusive para o próprio terapeuta, que consequentemente terá uma demanda física menor com o uso deste recurso”, explica o instrutor técnico da empresa suíça Hocoma, fabricante do equipamento, Luiz Alberto Knaut.

O ArmeoSpring pode beneficiar pacientes que tiveram AVC, esclerose múltipla, paralisia cerebral, lesões da medula espinhal, doenças musculares, recuperação de intervenções neurocirúrgicas, doença de Parkinson e outros distúrbios do movimento.

“A chegada do equipamento Armeo na unidade traz benefícios inestimáveis. Não só melhora os tratamentos de reabilitação neurológica e motora, mas também qualifica profissionais e eleva a qualidade de vida dos pacientes. Essa aquisição representa um marco na história da unidade e da FUABC, que tanto nos apoiou desde o início do processo de compra. Continuaremos em busca das melhores tecnologias e atualizações para beneficiarmos cada vez mais pacientes a partir de uma reabilitação multiprofissional, qualificada, humanizada e de alta resolutividade”, disse a diretora-geral da unidade, Marina Daminato.

INÍCIO DOS ATENDIMENTOS

Os pacientes aptos a utilizarem o dispositivo robótico estão sendo selecionados pela equipe assistencial da unidade e a previsão é iniciar os atendimentos em breve. O aparelho é contraindicado apenas para pacientes que não têm controle sobre o tronco, pois não haverá sustentação para permanecer sentado. Outra impossibilidade poderá surgir caso não seja possível encaixar corretamente o braço do paciente no suporte da máquina.

Na parte final da capacitação, organizada dia 20 de junho, um paciente “estreou” o equipamento sob auxílio do instrutor técnico e dos colaboradores já treinados. Vítima de sequelas de um acidente vascular hemorrágico (AVC) hemorrágico, Raimundo Carvalho, de 50 anos, ficou otimista com a novidade. “Faz seis meses que faço tratamento aqui. Quando iniciei sequer mexia meu braço direito. Já recuperei muitos movimentos com a fisioterapia, mas sinto que conseguirei evoluir ainda mais rápido com essa tecnologia”, disse o paciente, atualmente morador de São Bernardo do Campo.

“Com um equipamento tão avançado, a capacidade de atendimento e a eficiência dos tratamentos aumentam, permitindo que mais pacientes sejam beneficiados em menos tempo”, completa Marina Daminato.

A fisiatra e coordenadora médica da unidade, Dra. Marcella Coppini, celebra a oportunidade de inovar e qualificar ainda mais o protocolo de tratamentos de pacientes em reabilitação. “É uma grande conquista para o Lucy Montoro de Diadema e a Fundação do ABC ter esse aparelho conosco. Conseguimos ampliar ainda mais a gama de recursos terapêuticos que oferecemos aos nossos pacientes. Um investimento que simboliza a preocupação da FUABC com a inovação tecnológica e o compromisso com a melhor assistência em fisiatria e reabilitação física e motora”. O equipamento custou US$ 75 mil, cerca de R$ 412 mil.

Para o próximo mês está previsto o início do treinamento de profissionais para utilização de outro dispositivo robótico, o LokomatPro Sensation, fabricado pela mesma empresa e destinado à reabilitação de membros inferiores.

A UNIDADE

Gerenciada pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo desde sua abertura, em 2021, a Rede de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema realiza anualmente cerca de 42 mil procedimentos terapêuticos, 5,6 mil consultas e atendimentos, mais de 450 grupos educativos e terapêuticos e fornece cerca de 780 órteses, próteses e meios de locomoção aos pacientes. A FUABC também é responsável pela gestão da outra unidade da rede, localizada em Sorocaba.