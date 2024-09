Lucy Montoro de Diadema e AMEs Mauá e de Santo André alinham atendimentos em reabilitação visual

Três unidades gerenciadas pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo — Rede de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema, Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Mauá e AME de Santo André — realizaram recentemente uma importante pactuação para qualificar o atendimento dos pacientes que aguardam consultas ou procedimentos na especialidade de oftalmologia.

O alinhamento estratégico entre os serviços, realizado entre junho e agosto, já garantiu a identificação de aproximadamente 40 pacientes do AME Mauá que são elegíveis para encaminhamento ao Lucy Montoro na área de reabilitação visual.

Em 2024, o Lucy Montoro de Diadema tem se destacado como um pilar essencial na reabilitação visual, especialmente a partir do início de uma nova gestão que busca otimizar o uso das vagas no ambulatório de reabilitação visual da unidade. Em parceria com a Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde de São Paulo (CGCSS-SP), o Comitê Gestor e o Departamento Regional de Saúde I (DRS I), foram implementadas ações estratégicas para melhorar o encaminhamento de pacientes elegíveis para tratamento.

Durante as tratativas identificou-se que os dois AMEs possuem perfil em potencial para encaminhamento de pacientes ao Lucy Montoro. Isso deve-se à escassez de encaminhamentos para subespecialidades de oftalmologia, como glaucoma e retina, o que representa um desafio significativo para os gestores da região diante da crescente demanda por esses atendimentos.

Embora o Serviço de Reabilitação Visual não possa tratar diretamente condições como glaucoma e retina, ele desempenha papel crucial na reabilitação de pacientes com visão subnormal ou baixa visão. O programa de reabilitação visual da unidade dispõe do uso de tecnologias de ponta e do ensino do sistema braile de leitura, essenciais para a qualidade de vida dos pacientes com deficiência visual.

O AME Mauá foi a primeira unidade a abrir as portas para essa parceria e oferecer interlocução entre os serviços. A apresentação inicial do trabalho teve início dia 28 de junho e foi conduzida pela equipe do Lucy Montoro na unidade, onde foram recepcionados pela diretora-geral do AME Mauá, Dra. Adlin Veduato, pelo diretor-técnico Dr. Rodrigo Toledo Mota, e suas respectivas equipes assistenciais e administrativas.

Durante a visita, além de compartilhar as recentes conquistas do Lucy Montoro Diadema, foi ministrada uma orientação detalhada sobre o processo de agendamento de pacientes no Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (SIRESP). Também houve apresentação de um formulário específico de oftalmologia, cujo preenchimento é obrigatório para solicitar a vaga regulada no sistema.

A partir desse momento, o AME iniciou uma busca ativa em seu CDR (Cadastro de Demanda por Recurso), realizando uma avaliação técnica dos pacientes com diagnóstico de visão subnormal, entre outras ações internas, resultando no levantamento dos 40 pacientes aptos a serem encaminhados ao Lucy Montoro de Diadema.

“Temos toda a estrutura necessária para atender os pacientes que necessitam de cuidados com a reabilitação visual, inclusive com suporte da equipe multidisciplinar, que conta com psicólogos e terapeutas ocupacionais. Essa iniciativa é essencial para fortalecermos o vínculo com os AMEs e ampliarmos o nosso atendimento para benefício de mais pacientes”, disse a coordenadora médica do Lucy Montoro de Diadema, Dra. Marcella Coppini.

AME SANTO ANDRÉ

Posteriormente, em 20 de agosto, o alinhamento estratégico teve sequência junto ao AME Santo André, onde a equipe do Lucy Montoro foi recebida pelo diretor-geral, Victor Chiavegato, e pela gerente médica, Dra. Marlene Scalfo. O encontro seguiu com a apresentação do trabalho e a discussão de diversas possibilidades de triagem de pacientes dentro do AME, com o objetivo de qualificar o CDR para as subespecialidades mencionadas e inserir os pacientes na linha de cuidado para reabilitação visual.

Por fim, na semana seguinte, em 26 de agosto, o Lucy Montoro recebeu a equipe do AME Santo André para uma visita às instalações. O encontro proporcionou esclarecimentos técnicos sobre o ambulatório de oftalmologia e o serviço de reabilitação visual, conduzidos pela técnica ortóptica da unidade, Sheila Prates Rosa. Esse intercâmbio abriu novas possibilidades de colaboração entre as unidades, visando reduzir as filas internas e melhorar o atendimento aos pacientes.

“A implementação dessas ações é crucial para aprimorar a reabilitação visual na região, por meio de parcerias estratégicas e ações coordenadas, beneficiando um número crescente de pacientes. A colaboração com os AMEs permite que alcancemos aqueles que mais necessitam de nossos serviços. Estamos comprometidos em continuar expandindo nossas parcerias e melhorando continuamente a qualidade do atendimento oferecido”, disse a diretora-geral do Lucy Montoro Diadema, Marina Daminato.