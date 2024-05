Lucy Montoro de Diadema debate equilíbrio entre qualidade e custos no SUS

O Centro de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema esteve representado em uma mesa de debates organizada durante a principal feira do setor Saúde da América Latina, a Hospitalar 2024. A unidade do Governo do Estado de São Paulo, gerenciada em parceria com a Fundação do ABC, teve a sua coordenadora médica e fisiatra, Dra. Marcella Coppini, convidada para a mesa redonda: “Como superar desafios de qualidade x preços para o SUS em relação à tabela de OPM (Órtese, Prótese e Meios de Locomoção)”.

A atividade ocorreu em 23 de maio e abriu oportunidade para a ampla discussão do tema com gestores estaduais da Rede Lucy Montoro. “Conseguimos ampliar o horizonte deste debate, a partir da troca de experiências, projetos e boas práticas em andamento nas mais variadas unidades da Rede no Estado. Foi um espaço enriquecedor para troca de experiências e benchmark”, revelou Coppini.

Além da coordenadora médica, também estiveram presentes a diretora-geral e o gerente administrativo do Lucy Montoro de Diadema, Marina Macedo Daminato e Dagoberto Gomes de Moura.

PIONEIRISMO

Durante o encontro na Hospitalar 2024, o Lucy Montoro de Diadema foi elogiado pelo pioneirismo na iniciativa de incorporar novas tecnologias e procedimentos em reabilitação. Em destaque, a cirurgia de osseointegração realizada neste ano em Maicon Rocha de Almeida, que marca um avanço no tratamento de amputações e reabilitação no Brasil. Este procedimento inovador, que substitui próteses convencionais por implantes intraósseos, foi realizado com sucesso no Hospital Estadual Mário Covas, viabilizado pela parceria efetiva com o Lucy Montoro de Diadema, dois serviços gerenciados pela Fundação do ABC.

O paciente, que sofreu amputação após um acidente, está em fase de reabilitação na unidade de Diadema. “O atendimento como um todo tem sido perfeito, só tenho a agradecer a todos”, compartilhou ele, refletindo o impacto significativo do tratamento em sua vida.