Lucro líquido da Sabesp atinge R$ 1,21 bilhão no segundo trimestre de 2024, crescimento de 63%

Em seu último trimestre antes de se tornar uma empresa privada, a Sabesp apresentou resultados consistentes, frutos de uma gestão com foco em eficiência, no ganho de competitividade, na sinergia entre as áreas e na inovação. A Companhia divulgou os dados do segundo trimestre de 2024 nesta quinta-feira (8). O lucro líquido atingiu R$ 1,21 bilhão, ante R$ 743,7 milhões no mesmo período do ano anterior, um crescimento de 62,6%. A receita líquida de serviços de saneamento totalizou R$ 5,48 bilhões, acréscimo de 11,9% e o EBITDA ajustado totalizou R$ 2,97 bilhões, alta de R$ 778,1 milhões comparativamente aos R$ 2,19 bilhões apresentados no 2º trimestre de 2023, uma variação de 35,5%. Já a margem EBITDA ajustada atingiu 54,3% ante 44,8% (ajustada pela despesa do Programa de Desligamento Incentivado – PDI no 2º trimestre de 2023).

“Desde o início desta gestão, em janeiro de 2023, reorganizamos as estruturas de gestão da Companhia, mudamos a estratégia para focar nos clientes, trouxemos a regulação para as tomadas de decisões, revimos as alavancas de investimento e inovação e traçamos um novo planejamento estratégico voltado para os resultados, mas também para transformar vidas e cuidar do meio ambiente. Os resultados foram aparecendo a cada trimestre. Estamos orgulhosos de ter entregue ao Estado uma desestatização que rendeu R$ 14,77 bilhões e um retorno de 78% na valorização das ações da Companhia”, destaca André Salcedo, diretor-presidente da Sabesp. “Iniciamos todos os estudos para o alinhamento de processos de uma empresa privada antes da desestatização de fato ocorrer. A empresa está pronta para vivenciar esta transição e acelerar o processo de ganhos de eficiência e implementação dos investimentos”, completa Salcedo.

Desestatização

Após o fechamento do 2º trimestre de 2024, o Estado concluiu a desestatização da Companhia. A operação teve como propósito garantir a antecipação da universalização na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 2033 para 2029; a inclusão de população residente em áreas rurais e núcleos urbanos informais consolidados; a redução tarifária, com foco na população mais vulnerável; a melhoria na qualidade da prestação dos serviços, com infraestruturas mais resilientes e sustentáveis no longo prazo; a prorrogação dos contratos de concessão até 2060; e, a previsibilidade na regulação.

Primeira empresa brasileira com certificação ‘verde’ na B3

Em junho de 2024, a Sabesp se tornou a primeira companhia brasileira a ser reconhecida como empresa ‘verde’ no mundo. O selo B3 Ações Verdes, dado à Companhia, foi instituído pela bolsa de valores no Brasil, em maio deste ano, com o objetivo de reconhecer as empresas que possuam atividades que contribuam com a proteção do meio ambiente e no combate às mudanças climáticas. A empresa também é a primeira fora da Europa a obter esta certificação.

Para lançar a certificação, a B3 se inspirou nos Green Equity Principles (princípios para ações verdes), lançados em 2023 pela World Federation of Exchanges (WFE – Federação Mundial das Bolsas). A WFE decidiu criar diretrizes para que suas afiliadas elaborassem normativos para indicar companhias que pudessem ter seus papéis designados como Ações Verdes.

Gestão de riscos financeiros

Em abril de 2024, a Companhia firmou contratos de derivativos visando reduzir a exposição de sua dívida em moeda estrangeira a variações de mercado equivalente a US$ 531 milhões. As operações com derivativos, utilizadas como proteção às oscilações de riscos de mercado, geraram um resultado positivo de R$ 91,6 milhões que compensou uma despesa financeira de variação cambial e juros sobre o endividamento externo de R$ 246,9 milhões. Em decorrência desta estratégia, a despesa financeira diminuiu para R$ 155,3 milhões.

“As operações de derivativos protegeram o resultado da companhia. O objetivo foi trazer previsibilidade ao caixa e ao resultado, eliminando a volatilidade gerada por fatores externos à operação de saneamento. Este plano de redução à exposição aos riscos de taxas de câmbio e de juros foi suportado pela aprovação da política de gestão de riscos financeiros”, destaca a diretora Financeira e de Relações com Investidores da Sabesp, Catia Pereira.