Lucro do Itaú Unibanco sobe 15,2% no 2º tri, para R$ 10,1 bilhões

O Itaú Unibanco teve um lucro recorrente de R$ 10,1 bilhões no segundo trimestre deste ano, uma melhora de 15,2% em relação ao mesmo período de 2023, em um resultado em linha com o esperado pelo mercado. Ante o primeiro trimestre deste ano, a alta é menor, de 3,1%, reportou o banco nesta terça-feira (6).

O ROE (retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio anualizado), indicador de rentabilidade do banco, também evoluiu, a 22,4%, alta anual e trimestral de 1,5 e 0,5 ponto percentual, respectivamente.

O resultado foi puxado pelo aumento de 6,4% da margem financeira do banco, para R$ 27,7 bilhões, com destaque o salto de 31% da margem com mercado, ou seja, das operações de tesouraria, que investe em diversos ativos como títulos públicos e moedas, resultando em R$ 1,4 bilhão no trimestre.

O banco também se beneficiou do aumento na concessão de empréstimos e financiamentos. A carteira de crédito no Brasil cresceu 9,9% ante o segundo trimestre de 2023, para R$ 1,025 trilhão. Nos demais países da América Latina em que o banco atua, a alta foi de 4,7%, para R$ 229,1 bilhões.

O crédito a pessoas físicas aumentou 3,2% em 12 meses, com destaque para as altas de 9,7% em crédito pessoal, de 7,5% em veículos e de 2,8% em crédito imobiliário.

O dinheiro vindo de serviços e seguros também foi maior, com altas anuais de 9,4% e 14%, para R$ 11,3 bilhões e R$ 2,8 bilhões, respectivamente. Nessas vertentes, houve aumento do faturamento em emissão de cartões, dos ganhos com administração de fundos e de consórcios, das receitas com assessoria econômico-financeira e corretagem e dos prêmios ganhos em seguros.

Ainda contribuiu para o resultado a queda de 6,7% no custo do crédito para R$ 8,8 bilhões. Segundo o Itaú, o movimento foi influenciado pela menor necessidade de provisões contra possíveis calotes, a melhora na qualidade de crédito das safras recentes e a consequente melhora nos índices de inadimplência acima de 90 dias. No Brasil, eles foram de 3,5% no segundo trimestre de 2023, para 3%.

No total, as receitas do banco no trimestre tiveram alta de 7,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior, somando R$ 41,8 bilhões, mais do que compensando o aumento de 6,7% com sinistros (R$ 408 milhões) e de 5,6% com despesas operacionais (R$ 17,6 bilhões).

“Estamos bastante satisfeitos com os resultados consistentes deste trimestre, que demonstram a força e a solidez das nossas diferentes linhas de negócios”, disse em nota Milton Maluhy Filho, presidente do Itaú Unibanco.

O executivo destacou o plano de seguir crescendo com uma maior principalidade dos clientes, via o One Itaú. O projeto visa unir todos os clientes de qualquer produto Itaú em apenas um app personalizável, o que poderia aumentar o consumo de produtos do banco.

“Vemos com muito otimismo o que vem pela frente, impulsionado por uma agenda robusta de inovações totalmente focadas na melhor experiência dos nossos clientes”, afirma Maluhy.

RAIO-X | ITAÚ UNIBANCO

– Fundação: 2008, ano de fusão do Banco Itaú e do Unibanco

– Lucro líquido no 2º trimestre de 2024: R$ 10 bilhões

– Clientes: 70 milhões

– Agências e pontos de atendimento: 3.342

– Funcionários: 96.169

– Principais concorrentes: Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Nubank