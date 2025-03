Lucro de planos de saúde aumentou 271% em 2024

Em um recente relatório divulgado na quarta-feira, 18 de outubro, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), foram apresentadas informações significativas sobre a performance financeira das operadoras de planos de saúde no Brasil. De acordo com os dados, a rentabilidade do setor alcançou aproximadamente 3,16% da receita total, que foi estimada em cerca de R$ 350 bilhões.

Esse percentual indica que, para cada R$ 100 gerados pelas operadoras, aproximadamente R$ 3,16 foram convertidos em lucro. Essa margem de lucro é um indicativo importante da saúde financeira das empresas que atuam nesse segmento.

Adicionalmente, o Painel Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar destacou que a sinistralidade no último trimestre do ano anterior foi registrada em 82,2%, a menor taxa para esse período desde 2018. A sinistralidade é um indicador crucial que avalia a proporção da receita obtida com mensalidades que é destinada ao pagamento de despesas assistenciais. Assim, o dado sugere que as operadoras empregaram cerca de 82,2% dos valores recebidos dos clientes em serviços e insumos médicos.

Esses números não apenas refletem uma gestão financeira eficiente por parte das operadoras, mas também podem influenciar a percepção do consumidor sobre a sustentabilidade e a qualidade dos serviços prestados no setor de saúde suplementar.