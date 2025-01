Lúcio Mauro Filho reflete sobre os desafios e legado como “nepobaby”

Lúcio Mauro Filho, um dos nomes mais reconhecidos da televisão brasileira, celebra um marco significativo em sua vida: 50 anos de idade e 35 anos de carreira no próximo ano. Em recente entrevista, o ator, filho do icônico Lúcio Mauro, que faleceu em 2019, abordou a crescente discussão nas redes sociais sobre o termo “nepobaby”.

O conceito de “nepobaby” refere-se a filhos de celebridades que utilizam a fama e as conexões familiares para trilhar seus próprios caminhos profissionais. A expressão, uma junção de “nepotism baby”, ressalta o impacto do nepotismo nas indústrias criativas. Lúcio Mauro Filho compartilhou que, nos primórdios de sua carreira, seu pai não o encorajou a seguir na atuação. O desejo de Lúcio Mauro era que o filho tivesse um emprego “sério”, longe das incertezas do mundo artístico.

“Ele sabia que não tinha jeito. Talvez tenha sido rígido porque esta é uma vida repleta de incertezas. No Brasil, as oportunidades para artistas são escassas”, explicou Lúcio Mauro Filho, refletindo sobre a trajetória que o levou à fama.

O ator também comentou sobre sua experiência na Rede Globo, onde atuou por muitos anos. Segundo ele, trabalhar na emissora é como estar em uma “ilha”; embora ofereça oportunidades, a luta por reconhecimento e estabilidade é constante. “A realidade do artista é marcada por altos e baixos”, destacou. Para ele, olhar para trás traz sentimentos de gratidão, tanto por suas conquistas pessoais quanto pela influência de seu pai em sua carreira.

Apesar do início conturbado em sua escolha profissional, Lúcio Mauro Filho revelou que a relação com seu pai se transformou positivamente ao longo do tempo. Ambos trabalharam juntos em projetos marcantes como o humorístico “Zorra Total” e no monólogo “80+30”. O ator descreveu seu pai como alguém que se tornava um “coruja” no set de filmagens: “As pessoas brincavam dizendo que meu pai segurava a onda na minha frente, mas era um verdadeiro babão por trás”.

Lúcio Mauro Filho não hesita em reconhecer sua identidade como “nepobaby”. Ele enfatiza seu orgulho em carregar o nome do pai e vê isso como parte de sua missão: perpetuar o legado de um pioneiro da comédia brasileira. “Meu pai continua sendo um exemplo para mim e para todos os que tiveram o privilégio de trabalhar com ele”, concluiu.