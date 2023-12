Luciano Huck entrega prêmio de R$ 1 milhão do ‘Quem Quer Ser um Milionário’

Neste domingo (10), a jornalista pernambucana Jullie Dutra, 28, se tornou a primeira participante a levar o prêmio principal do Quem Quer Ser um Milionário, do Domingão com Huck (Globo). O quadro já era apresentado por Luciano Huck desde 2017 no antigo Caldeirão do Huck.

Ele foi incorporado ao novo programa quando o apresentador substituiu Faustão aos domingos, em 2021. “Eu prometi que enquanto eu não pagasse R$ 1 milhão na resposta correta da pergunta do milhão, eu não iria desistir”, disse o apresentador na estreia da atual temporada.

Jullie chegou à pergunta do milhão após responder a 15 perguntas corretamente, usando apenas uma das ajudas disponíveis (são 3 ao todo). Ela respondeu corretamente à pergunta final, sobre qual era o número que Pelé usou na conquista da Copa de 1958, após telefonar para uma amiga. A resposta correta era 10.

QUEM É A NOVA MILIONÁRIA

Jullie é natural de Limoeiro, no interior de Pernambuco, mas foi criada no município de João Alfredo, no mesmo estado. Autodidata, a jovem está montando uma empresa de marketing digital e quer usar o prêmio para investir nos estudos e também para comprar uma casa para sua mãe de coração, Carmelita.

“Eu não tenho uma rede de apoio, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos“, comentou durante o quadro. Ela agradeceu aos professores que apostaram nela durante sua formação, inclusive lhe ajudando a conseguir bolsas de estudos.

Formada em Jornalismo pela Uninassau em 2011 (antes ela se formou em medicina, tendo estudado na Bolívia e em Cuba), Jullie conta no seu LinkedIn que fez pós-graduação em direitos humanos. Além de ser diretora de sua empresa e de ter escrito o livro “Caro Haiti”, ela se dedica aos estudos preparatórios para a carreira diplomática. Ela diz ter domínio de espanhol, francês e inglês.

Durante a careira de jornalista, ela trabalhou como repórter na Folha de Pernambuco e estagiou na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Ela também fez assessoria de imprensa do Partido Progressista em seu estado natal.

A jornalista já havia aparecido no Domingão com Huck em dezembro de 2022. No dia 11, quase um ano atrás, ela esteve no quadro Pensa Rápido, tentando uma vaga justamente para participar do Quem Quer Ser um Milionário. No entanto, ela errou uma questão sobre as fases da lua e não avançou.