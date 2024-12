Luciano Hang recebe os donos do hit “Descer pra BC”, Brenno e Matheus

Nesta segunda-feira (23), a dupla Brenno e Matheus “desceu” para Santa Catarina a convite do empresário Luciano Hang. O dono da Havan mandou o jato da empresa ir até o Paraná buscar os donos do hit “Descer pra BC”. Em terras catarinenses, o trio seguiu para o destino da música, onde gravaram vídeos na orla da praia.

Hang seguiu com a dupla para o Centro de Distribuição da Havan (CDH), em Barra Velha, e depois para o Centro Administrativo, em Brusque. Ao som do hit do verão, Brenno e Matheus foram recebidos pelos colaboradores que aguardaram no hall de entrada.

“Estamos muito felizes de estar vivendo isso, de ter “descido pra Havan”. Aprendemos muito nesse dia com Luciano, que é uma pessoa gigante e um verdadeiro exemplo e inspiração. Antes já éramos fãs e clientes, agora a admiração aumenta ainda mais”, disse Matheus.

O empresário aproveitou a visita dos cantores para entregar a sandália da humildade a cada um, para lembrá-los que devem crescer, mas sem perder a essência. “Eles me contaram a história de vida deles, o quanto lutaram e persistiram para chegar onde estão. Com certeza são merecedores de todo esse sucesso. Ficamos felizes de trazê-los para conhecer a Havan e nossos colaboradores. Para 2025, já estamos prevendo uma campanha de marketing para os primeiros meses do ano”, revelou Hang.

Brenno ressaltou que durante os dez anos de carreira da dupla, humildade e simplicidade sempre foram os valores que guiaram os dois. “Nós desejamos uma coisa e recebemos algo muito maior, mas temos em mente que precisamos ter sempre os pés no chão e lembrar de onde viemos, de todo chão que já caminhamos. Deus nos permitiu chegar até aqui e vamos honrar isso”.

Naturais de Astorga (PR), a dupla estourou no cenário musical com “Descer pra BC”, mas já vinha ganhando destaque com a música Ai Cowboy. Nas plataformas musicais, Brenno e Matheus já ocupam o primeiro lugar e somam quase 800 mil seguidores no Instagram.