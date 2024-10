Luciano Hang faz alerta para o vício em apostas online

Luciano Hang, dono da Havan, faz um alerta sobre o aumento de pessoas viciadas em apostas de jogos online.

Hang revela que há um crescimento preocupante no número de colaboradores que pedem demissão para sacar todo o dinheiro da rescisão trabalhista, com o intuito de quitar as dívidas com os jogos de azar. “Temos colaboradores antigos, bem empregados, em cargos de liderança e que ganham bem. Eles estão perdidos nessas apostas online e endividados”.

Segundo dados informados pelo Banco Central no último mês, são gastos cerca de R$20 bilhões em plataformas de apostas online, totalizando R$240 bilhões por ano.

Hang alerta que o vício começa com pequenas apostas e valores menores e, com o tempo, a pessoa se vicia e usa o salário inteiro nos jogos. “Eu não faço esse alerta somente aos nossos mais de 20 mil colaboradores, mas a todos os brasileiros. Não existe dinheiro fácil, o que existe é o trabalho do dia a dia. Não comece a jogar, porque esse é o começo do fim”.