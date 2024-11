Luciano Camargo grava DVD gospel com participações especiais

Luciano Camargo volta a celebrar o repertório Gospel em um novo DVD especial: “Unidos pela Fé”, será gravado no show que ele realiza dia 13 de novembro, no Qualistage, no Rio de Janeiro. Dividindo palco e compartilhando propósito, ele recebe Maria Marçal, Mattos Nascimento e a dupla César Menotti e Fabiano. A supervisão é da Infinity Music sob comando de Allan Caramaschi.

“Esse projeto é sobre propósito, sobre estarmos unidos pela mesma fé para realizarmos a missão de levar o nome do Senhor Jesus para os quatro cantos do mundo“, afirma Allan, que também é empresário de Luciano na carreira musical do segmento Gospel.

Com direção de André Caverna, da Caverna Filmes, e direção musical de Vinícius Leão, o espetáculo terá cenografia da Mode Criative e concepção que permitirá o aprimoramento cirúrgico das cores vistas em cena por meio de um avançado processo de pós-produção. Para tanto, todo o show será filmado por 14 câmeras Black Magic em 6K, em sistema broadcast. Um trilho de 10 metros e uma grua K-mate de 12 metros estarão a postos para “captar toda a veracidade do Luciano nessa nova etapa de vida, uma caminhada dele rumo ao Gospel”, como define Caverna.

O diretor optou também por contar com uma unidade móvel para acompanhar toda a gravação do show em tempo real, assegurando ainda conexão direta com Luciano no palco, além de conversar com o diretor de fotografia e o produtor musical durante a apresentação. Tudo será registrado em modo HOW, zelando pela coloração real do show.

Entre canções inéditas e regravações de clássicos do gênero, em versão solo, Luciano Camargo contabiliza mais de 20 faixas, escolhidas a dedo e com o apoio de um colegiado sábio formado por familiares, amigos, empresários, agentes e compositores que abastecem esse repertório. Os arranjos musicais merecem destaque à parte, com assinatura de Anderson Toledo.

O set list será aberto por “Terra Fértil”, seguida por “Em ti Confiarei” (feat de Maria Marçal), “Filho de Emanuel” e “Santo Rio de Deus”. A seleção se estende ainda para “Além do Rio Azul”, “Clamo Jesus”, “Noites Traiçoeiras”, “Vai Passar”, “Tu És Fiel”, “Gratidão”, “Grato Sou Eu”, “Olhos não Viram”, “Templo”, “Obra de Amor”, “Perfeita Visão”, “Deus Está Cuidando”, “Ele Ora Com Você”, “Porque ele Vive”, “Desperta”, “Escudo”, “Solta o Cabo da Nau”, “Eu Navegarei”, “Hosana”, “Sem Palavras” e “A Ele, A Glória”.

“Pra mim, tem sido muito especial mergulhar nesse universo que me conecta ainda mais com a minha fé, num contexto igualmente fundamental para a Fau (Flávia Camargo), minha mulher, e as nossas filhas. Sinto a necessidade de demonstrar toda a gratidão que eu tenho por ter encontrado a paz e a felicidade plena na minha vida”, afirma Luciano.



Ao partir para mais um trabalho solo, o cantor festeja ainda a segurança e a tranquilidade de desenvolver projetos pessoais sem que esses afetem sua bem-sucedida e longeva parceria como o mano Zezé Di Camargo, primogênito que o colocou na estrada trilhada há mais de 30 anos.

SOB NOVO PRISMA – “Luciano Camargo – Unidos Pela Fé” promete redefinir a experiência de shows ao vivo no segmento Gospel, unindo música, tecnologia e arte visual em uma apresentação que promete ser um verdadeiro espetáculo para os sentidos com o propósito de unir todos na mesma fé e missão em levar a palavra de Jesus. Com um investimento significativo na criação de uma atmosfera envolvente e tecnológica, o palco será transformado em uma obra-prima audiovisual.

Nove placas gigantescas de LED cobrirão todo o fundo do palco, valorizando a dinâmica de um ambiente impactante. Outras placas de LED adicionais estarão posicionadas à frente de alguns músicos, compondo daí um mosaico de luz e cor, que se integrará à performance do show. Cada canção ganhará linguagem própria por meio de artes visuais exclusivas, criadas especialmente para a ocasião.

Músico, arranjador, compositor e produtor musical, Vinícius Leão cuida meticulosamente de cada detalhe do espetáculo, inclusive da seleção do repertório, feita em parceria com Luciano. “Esperamos de fato que o público tenha ali uma experiência para guardar para a vida toda, e saia de lá, ao final, com a sensação de ter sido abençoado por tantas emoções”, afirma.

Quarta – 13 | NOVEMBRO

Show às 21h30

A casa abre às 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca – RJ

Ingressos a partir de R$ 70,00

https://qualistage.com.br/luciano-camargo

Bilheteria Oficial: Shopping Via Parque

Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca – RJ /

De Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h – Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local.

Classificação: 18 anos

Capacidade: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

O espaço possui acessibilidade.

A casa segue os protocolos de segurança