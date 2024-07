Luciano brilha de novo em mata-mata e conquista Zubeldía mesmo com amarelos

O atacante Luciano marcou o gol que abriu caminho para a vitória por 2 a 0 do São Paulo sobre o Goiás e ganhou elogios do treinador Luis Zubeldía. Nem mesmo o quarto cartão amarelo recebido nos últimos quatro jogos afetou o status do camisa 10.

O QUE ACONTECEU

Luciano chegou a sua 28ª participação direta em gols em 31 jogos mata-mata pelo São Paulo. São 19 gols marcados e nove assistências na conta do atacante.

No segundo tempo, ele recebeu mais um cartão amarelo: o quarto consecutivo nos últimos quatro jogos somando Brasileirão e Copa do Brasil. Na última partida, contra o Vitória, ele recebeu a advertência quando ainda estava no banco de reservas.

Zubeldía foi questionado sobre o excesso de amarelos de Luciano e também sobre o camisa 10 ter uma personalidade parecida com a do próprio treinador.

“Me dão cartão amarelo, mas vou seguir sendo eu, tomarei precauções e tentarei melhorar algumas coisas, mas saio uma ou duas vezes da área e já me dão cartão. Não tem problema. Minha essência não vai mudar e não quero que Luciano mude também. Estou muito contente com a personalidade de Luciano. Luciano é isso. Não quero que mude, quero que seja Luciano”, disse o técnico.

Luciano terá de cumprir suspensão automática contra o Flamengo, neste sábado. Ao todo, ele já recebeu nove cartões amarelos no Brasileirão.