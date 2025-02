Luciana Oliveira lança Catálogo de Cantoras Negras Brasileiras na Tapera Taperá, em SP

Após estrear na FLISS – Festa Literária de São Sebastião, a cantora, compositora e pesquisadora Luciana Oliveira apresenta seu livro Catálogo de Cantoras Negras Brasileiras em São Paulo, no dia 15 de fevereiro, na Livraria Tapera Taperá. O evento será um bate-papo sobre a construção da obra, que mapeia a trajetória de cantoras negras no Brasil, abrangendo diferentes períodos e regiões do país.

O projeto nasceu a partir de sua pesquisa de Mestrado em Fonoaudiologia na PUC-SP, onde investigou a estética afro-diaspórica no canto e na performance musical dessas artistas. Diante da dificuldade de encontrar registros detalhados sobre cantoras negras brasileiras, especialmente aquelas que não pertencem aos principais eixos culturais, Luciana decidiu criar um documento que preservasse suas histórias e contribuições para a música brasileira. “Como o Brasil tem cuidado da memória e do legado das mulheres negras na música? A música, o canto e o repertório dessas cantoras são responsáveis por resgatar e difundir um Brasil quase esquecido”, reflete a autora.

O livro destaca tanto as pioneiras que abriram caminhos, preservaram memórias e fortaleceram os laços entre África e Brasil, quanto as artistas contemporâneas que continuam pavimentando o canto negro e feminino no país. Entre os nomes registrados, está Leci Brandão, uma das poucas mulheres a se destacar na ala de compositores da Mangueira, ao lado de outras grandes referências da composição feminina, como Dolores Duran e Dona Ivone Lara.

A obra também exalta aquelas que elevaram o canto feminino ao status de divino, como Elizeth Cardoso; as que romperam barreiras nos instrumentos musicais, como Cátia de França; e as que nos fazem girar ao som das águas, como Lia de Itamaracá. Além dessas figuras consagradas, o livro apresenta cantoras contemporâneas de diferentes regiões do Brasil, ampliando a visão sobre a diversidade e a força da música negra feminina no país. Entre os destaques da nova geração estão Liniker, Luedji Luna, Karol Conká, Letícia Fialho, Jaque Barroso, Isaar e Bia Ferreira.

A identidade visual do livro foi criada pela designer Natali Gomes e a supervisão acadêmica da obra pela pós-doutora Goli Guerreiro, autora de títulos como A Trama dos Tambores e Terceira Diáspora. Com produção executiva de Jussara Salles (Cabeça de Nega), a obra será lançada pela Editora Dandara e estará disponível para compra no evento e no site: dandaraeditora.com.br.

Serviço:

Livraria Tapera Taperá – Galeria Metrópole (Av. São Luís, 187, 2º andar, loja 29, República, SP)

15 de fevereiro de 2025

Horário: 19h