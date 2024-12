Luciana Mello faz o pré-lançamento da turnê “Casa da Lu” com show especial no Edifício Martinelli

No próximo dia 22 de dezembro (domingo), a cidade de São Paulo será palco de um evento imperdível: o pré-lançamento da turnê “Casa da Lu”, novo projeto da cantora Luciana Mello. O encontro acontecerá no charmoso e histórico Edifício Martinelli, a partir das 15h, proporcionando um cenário à altura da celebração. Compre aqui!

Com um espetáculo que transborda emoção e brasilidade, Luciana convida o público a mergulhar em uma jornada musical única, onde o samba é o protagonista. Os arranjos sofisticados e interpretações marcantes revelam toda a alma e intensidade que a artista imprime em sua arte, homenageando as raízes do samba brasileiro com um olhar contemporâneo e cheio de personalidade.

“‘Casa da Lu’ é um projeto que nasceu do meu coração, da minha conexão com o samba e com tudo que essa música representa para mim. Quero que o público se sinta em casa comigo, compartilhando alegria, emoção e celebração. Será uma tarde muito especial!”, destaca Luciana Mello.

“Casa da Lu” é muito mais do que uma turnê, é uma experiência intimista e envolvente, que reflete o amor de Luciana pela música e sua capacidade de transformar o palco em um verdadeiro lar para os apaixonados pelo samba.

Neste pré-lançamento especial, Luciana promete entregar ao público não apenas música, mas uma celebração da cultura, da tradição e do calor humano que só o samba proporciona. Prepare-se para uma tarde inesquecível de muita emoção, em um local que é símbolo da história paulistana.