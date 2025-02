Luciana Mello e Walmir Borges comandam o “Samba a Dois” em SP

O coração da Vila Madalena vai pulsar no ritmo do samba no dia 16 de fevereiro (domingo), a partir das 16h, com o espetáculo “Samba a Dois”, um encontro vibrante entre dois grandes nomes da música brasileira: Luciana Mello e Walmir Borges. O evento acontece no charmoso espaço BAR SAMBA, na Vila Madalena, em São Paulo (SP), e promete uma experiência musical única, cheia de emoção, autenticidade e muita energia.

Mais do que um show, o “Samba a Dois” é uma verdadeira celebração da alma brasileira. Juntos, Luciana e Walmir convidam o público para mergulhar em um repertório que transita entre clássicos imortais e composições autorais, embalados por arranjos sofisticados e interpretações cheias de personalidade.

Luciana Mello, dona de uma voz marcante e de uma presença de palco magnética, carrega no DNA a herança musical de seu pai, o lendário Jair Rodrigues, um dos maiores ícones do samba e da música popular brasileira. Desde a infância, Luciana foi moldada pelo som do pandeiro, do cavaquinho e do tantã, construindo ao longo de mais de 35 anos uma carreira sólida na música. O samba sempre esteve presente em sua trajetória, ganhando destaque no álbum “Na Luz do Samba” (2016), produzido por Walmir Borges e indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba. Além de seu mais novo projeto: “Casa da Lu”, um espaço musical e afetivo onde ela se reconecta com suas raízes e explora novas sonoridades.

Já Walmir Borges, com seus mais de 25 anos de estrada, é um artista completo: cantor, compositor, produtor, diretor musical e arranjador. Com quatro álbuns lançados e um DVD em produção, Walmir deixou sua marca em projetos de grandes nomes do samba e do pagode, como Almir Guineto, Alexandre Pires, Exaltasamba, Arlindo Cruz e Jeito Moleque. Sua versatilidade e paixão pela música se refletem em cada acorde, em cada batida, transformando o palco em um espaço de conexão e celebração.

O “Samba a Dois” é a expressão pura da essência do samba: um gênero que transcende gerações e une pessoas. Prepare-se para uma tarde de pura energia, onde o público irá ouvir melodias envolventes, letras que tocam o coração e terá um clima de festa que só o samba pode proporcionar.

Os ingressos já estão disponíveis pelo AppTicket.

SERVIÇO:

“Samba a Dois” – Luciana Mello e Walmir Borges

Data: 16 de Fev. (dom.)

Abertura da casa às 15h

Horário: a partir das 16h

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 1007 – Vila Madalena, São Paulo⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Ingressos:

https://appticket.com.br/luciana-mello-e-walmir-borges

Reservas de mesas direto no Bar Samba. (11) 93819-4619 • 95341-0198 (WhatsApp)⁣⁣⁣⁣⁣.