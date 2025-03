Luciana Gimenez estreia 3ª temporada do Bagaceira Chique com entrevista especial

O Bagaceira Chique, podcast apresentado por Luciana Gimenez, estreia sua terceira temporada na quinta-feira (20/03), às 19h, com conversas ainda mais autênticas e divertidas. Para abrir a nova fase, o programa traz um convidado para lá de especial: o empresário Marcelo de Carvalho, dono da RedeTV! e ex-marido da apresentadora.

De vendedor a empresário de sucesso, e entusiasta da gastronomia, Marcelo de Carvalho compartilhará momentos inéditos de sua trajetória profissional e pessoal. Ao lado de Luciana, com quem foi casado entre 2006 e 2018, ele relembra bastidores da carreira, fala sobre novos hobbies e abre espaço para conversas descontraídas que prometem surpreender o público.

Com um formato leve e descontraído, o Bagaceira Chique se consolidou como um dos programas mais envolventes do digital, proporcionando uma experiência única para os convidados e espectadores. “O Bagaceira Chique é sobre isso: relembrar momentos, rir de nós mesmos e falar o que realmente pensamos. Nesta temporada, não faltarão histórias inéditas e boas risadas”, completa a apresentadora.

Ao longo das temporadas, o videocast já recebeu grandes nomes como Roberto Justus, Márcia Sensitiva, MC Daniel, Silvia Abravanel, Tata Estaniecki, Arthur Aguiar e Fausto Carvalho, dono do icônico personagem Jorginho. O sucesso do programa se reflete nos números expressivos: mais de 187 milhões de views somados nas redes TikTok, Instagram, YouTube e Facebook.

Com episódios semanais de aproximadamente uma hora de duração, o Bagaceira Chique vai ao ar todas às quintas-feiras, às 19h, e pode ser assistido na íntegra pelo YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer e Amazon Music. Os melhores momentos e cortes virais também estão disponíveis no TikTok, Instagram e Facebook.

O podcast é mais um projeto proprietário do Grupo Farol, a maior agência de casting do país, consolidando a expertise da empresa na criação e gestão de conteúdos originais que conectam marcas, talentos e audiências de forma autêntica. Com um formato envolvente e descontraído, o videocast apresentado por Luciana Gimenez reforça o compromisso do Grupo Farol em desenvolver narrativas que engajam e impulsionam o mercado de influência, ampliando as possibilidades de conexão entre criadores e o público.