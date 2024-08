Luci Salutes viverá Capitu em “Dom Casmurro – Musical”

A atriz, cantora e dubladora Luci Salutes foi escolhida para interpretar Capitu em “Dom Casmurro – Musical”, projeto original e inédito com direção de Zé Henrique de Paula, texto de Davi Novais e músicas e letras de Guilherme Gila. Com estreia prevista para este ano em São Paulo, o espetáculo produzido pela A Casa que Fala em parceria com a Tomate Produções, acaba de lançar um financiamento coletivo para viabilizar sua produção.

“Dom Casmurro”, obra-prima de Machado de Assis, é um dos romances mais importantes da literatura brasileira, explorando temas como ciúme, traição e as ambiguidades da memória. A história é narrada por Bento Santiago, conhecido como Dom Casmurro, que revisita sua vida e seu relacionamento com Capitu, uma mulher de personalidade forte e olhar enigmático. A dúvida sobre a fidelidade de Capitu é o que conduz a trama, deixando o leitor preso à incerteza até o final.

Luci, que esteve em musicais como “Se Essa Lua Fosse Minha”, “Romeu e Julieta ao Som de Marisa Monte”, “Marrom, o Musical” e “Uma Linda Mulher”, na série musical da Disney “O Coro: Sucesso Aqui Vou Eu”, e que dublou Asha, protagonista da animação “Wish” também da Disney, foi especialmente convidada pelos criativos da peça e acompanha o projeto desde o início, há cerca de três anos. Ao ouvir a primeira música, a atriz prontamente aceitou o convite. A partir daí, Gila, responsável pela trilha sonora, compôs todas as canções levando em consideração o tom de voz e o estilo vocal da artista, o que faz deste musical uma obra personalizada e diferenciada.

Essa parceria criativa promete trazer uma nova e emocionante versão do clássico de Machado de Assis, com uma Capitu criada sob medida para o talento de Luci Salutes, e que poderá ser vista em cena ao lado de um elenco também escolhido a dedo. Sem processo de audição, a produção anunciará em breve os demais nomes que darão vida aos clássicos personagens Bentinho, Prima Justina, José Dias, entre outros.

Como ajudar?

O musical “Dom Casmurro” está em busca de apoio para sua produção independente, com estreia prevista para 2024 em São Paulo. Para isso, foi lançada uma campanha de financiamento coletivo com a meta inicial de arrecadar R$ 30 mil. O projeto utiliza o formato Tudo ou Nada, através da plataforma Benfeitoria, ou seja, se a meta não for atingida, todo o valor doado será devolvido aos apoiadores.

As contribuições podem ser feitas em valores variados, com recompensas temáticas inspiradas na obra de Machado de Assis. A doação mínima de R$30 dá direito a ter o nome gravado em um mural especial nas redes sociais do espetáculo. Com valores um pouco maiores, os apoiadores podem participar de conversas online ou presenciais com a equipe criativa e o elenco. Outras recompensas incluem consultorias e oficinas com profissionais como Fabiana Tolentino, Davi Novais e Guilherme Gila, além de sessões de fotos em estúdio e até mesmo combos para audições, com monólogos ou músicas.

Para quem puder investir mais, há uma cota única de R$1.200 que oferece 01 vaga na oficina presencial de interpretação com o diretor Zé Henrique de Paula. Já a cota de R$2.500 é voltada para empresas, incluindo a inserção de logo nos materiais de divulgação, locução off, e quatro pares de ingressos. A maior cota, de R$7.000, oferece exclusividade para empresas com logo nos materiais, uma locução off de 30 segundos, oito pares de ingressos e descontos para clientes e funcionários da empresa apoiadora.

Além da meta inicial de R$30 mil, há metas adicionais de R$45 mil e R$60 mil. A campanha estará no ar até 07 de outubro, oferecendo uma oportunidade única para os fãs de teatro e cultura participarem da realização deste espetáculo.