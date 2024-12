Luccas Neto e Correios se juntam para realizar sonhos de Natal em ação inédita com a Novabrink 

O espírito natalino ganha um reforço especial em 2024: Luccas Neto, ídolo de milhares de crianças brasileiras, juntou-se aos Correios e à Novabrink, tradicional fabricante brasileira de brinquedos, para transformar o Natal de crianças em situação de vulnerabilidade social. Por meio da tradicional campanha Papai Noel dos Correios, os sonhos de centenas de pequenos aventureiros que pediram bonecos do Luccas e da Gi em suas cartinhas estão se tornando realidade.

A parceria será anunciada em um vídeo no dia 24 nas redes sociais dos Correios e do Luccas Neto destacando a importância da solidariedade durante o Natal. “Eu sei o quanto as crianças esperam ansiosas pelos presentes de Natal. E quando descobri que centenas de pequenos aventureiros tinham pedido os bonecos do Luccas e da Gi, eu e a Novabrink não pensamos duas vezes. Adotamos essas cartinhas para dar aquela força ao Papai Noel. Ver o sorriso dessas crianças ao realizarem seus sonhos é o verdadeiro significado do Natal”, afirma Luccas Neto.

“Para nós dos Correios é fundamental atender todos os pedidos feitos pelas crianças. Em 2023, pela primeira vez, com a ajuda de toda a sociedade brasileira, conseguimos realizar 100% dos sonhos, entregando mais de 270 mil presentes. Neste ano, estamos repetindo essa meta e agradecemos o apoio do Luccas e da Novabrink para tornar o Natal das crianças mais feliz”, diz o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

A ação foi viabilizada pela Novabrink, que adotou todas as cartinhas pedindo bonecos do Luccas e da Gi, reforçando o compromisso com a alegria e o desenvolvimento das crianças brasileiras. Além disso, o vídeo incentiva os brasileiros a se tornarem ajudantes do Papai Noel, adotando cartinhas disponíveis nas agências dos Correios ou no site oficial da campanha.