Lucas Verthein e Beatriz Tavares avançam às quartas no remo

Os dois representantes brasileiros no remo skidd simples avançaram às quartas de final nos Jogos Olímpicos de Paris. Lucas Verthein e Beatriz Tavares terminaram em terceiro em suas baterias e se classificaram às quartas de final.

O líder foi Yauheni Zalaty, que compete como atleta individual neutro, seguido pelo norte-americano Jacob Plihal -que ultrapassou o brasileiro no fim.

Ele se manteve na vice-liderança durante praticamente toda a prova, mas perdeu o posto na última remada. Verthein completou os 2.000 metros em 6min54s96, diante dos 6min54s95 do norte-americano.

O primeiro colocado fez em 6s51s45. O melhor tempo de toda a fase eliminatória foi o do holandês Simon van Dorp: 6min49s93.

Os três primeiros de cada bateria avançam direto para as quartas de final. Os demais, para a repescagem, que será realizada no domingo (28), às 4h30 (de Brasília).

O brasileiro de 26 anos está em sua segunda Olimpíada. Em sua estreia, em Tóquio, ficou em 12º.

Verthein foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no ano passado. Na ocasião, ele superou justamente o rival Jacob Plihal, que ficou com a prata.

COMO FOI A PROVA

Lucas largou na primeira raia e ficou junto do pelotão no começo da prova. Zalaty disparou na frente, com o brasileiro assumindo a segunda posição. Ele se manteve na vice-liderança durante praticamente toda a bateria, mantendo o posto tanto na metade da prova como após a marca dos 500 metros finais.

No entanto, o rival norte-americano se aproximou nas últimas remadas e acabou terminando na frente do brasileiro por um milésimo de diferença.

BEATRIZ CONFIRMA VAGA

Beatriz também carimbou a terceira colocação em sua bateria. Ela terminou o percurso em 7min49s66. Quem ficou em primeiro foi a Viktorija Senkute (7min30s01), da Lituânia, seguida por Tatsiana Klimovich (7min34s31), atleta neutra.

Ela passou a marca dos primeiros 500 metros em quarto, mas depois manteve o terceiro lugar por toda a prova.