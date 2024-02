Lucas Sanches se consolida como alternativa da direita para a Prefeitura de Guarulhos-SP; rejeição ao atual governo é de 48%

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (21/2) pelo Instituto Paraná Pesquisas confirma que a disputa eleitoral para a Prefeitura de Guarulhos-SP apresenta cenário de polarização. Representando a direita, o vereador Lucas Sanches (PL) aparece com 9,4% das intenções de voto, apenas 1,5 ponto percentual acima do deputado federal Alencar Santana, nome do PT para as eleições municipais de 2024. O congressista aparece com 7,9%.

No momento, a disputa tem na liderança Elói Pietá (28,7%). Rejeitado pelo PT, o ex-prefeito de Guarulhos encontra dificuldades para concretizar sua candidatura sem uma nova legenda, até o momento. O deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), o Xerife do Consumidor, aparece com 20,4%, seguido do vereador Fausto Martello (PDT), com 10,1% da preferência do eleitorado. Brancos e nulos somam 10,1%, e não sabem ou não opinaram, 4,6%.

O resultado divulgado pelo Paraná Pesquisas mostra que Sanches deverá avançar na disputa em razão de sua baixa rejeição – 11,3%. Nesse quesito, Pietá é o mais recusado pelos guarulhenses, com 35,6% da rejeição, seguido de Martello (25,4%) e Santana (20,4%).

Para o pleito eleitoral de outubro, Sanches conta com total apoio do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente de Honra da sigla. A intenção é que as articulações também garantam o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos).

De acordo com Sanches, a pesquisa ratifica o cenário de polarização entre o PT e o PL, sendo que “os guarulhenses já tiveram experiência negativa de gestões catastróficas da esquerda”.

“Temos dois possíveis candidatos da esquerda que representam o retrocesso, algo que a população de Guarulhos não quer mais. Um deles é recusado dentro do próprio PT e está atrás de um novo partido para se filiar. Do outro lado, temos a nossa candidatura, que está se expandindo a cada dia nas ruas e por meio de nossas fiscalizações pela cidade. Vejo esta pesquisa com confiança, na certeza que vamos crescer ainda mais dentro nos próximos meses”, argumenta Sanches.

Rejeição

De acordo com o levantamento da Paraná Pesquisa, 48% da população rejeita o atual governo de Gustavo Henrique Costa (PSD), o Guti, à frente da Prefeitura de Guarulhos há dois mandatos. Por outro lado, 65% aprovam a gestão de Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes:

“Com as definições partidárias dos próximos meses, os guarulhenses poderão saber o que representa cada pré-candidato. Como representante da direita, da efetividade e do enxugamento da máquina pública, acredito que vamos pontuar ainda mais. Nosso projeto é justo e acolhe todos os guarulhenses, principalmente aqueles que precisam ter a dignidade retomada, seja por meio da Saúde, da Educação, do Transporte ou pela Infraestrutura”, comenta o pré-candidato bolsonarista.

Metodologia

O levantamento foi realizado de forma presencial com 800 eleitores guarulhenses, entre 15 e 20 de fevereiro. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP 01826/2024.