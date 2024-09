Lucas Sanches passa Xerife, abre vantagem de 10 pontos em Guarulhos-SP

Levantamento divulgado neste sábado (14/9) pelo Instituto Vox Brasil mostra que o candidato a prefeito de Guarulhos-SP pelo PL, Lucas Sanches, consolidou sua vaga para disputar o segundo turno contra a esquerda. Representando a direita, Sanches aparece com 21% das intenções de voto no cenário estimulado – 10 pontos percentuais à frente do deputado estadual Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor (Republicanos), que tem 11%, e 9 pontos sobre o deputado federal Alencar Santana (PT), que soma 12%. O ex-petista Elói Pietá (Solidariedade) tem 26%.

O levantamento do Vox Brasil ratifica o cenário de polarização entre a direita e a esquerda na segunda maior cidade do estado de São Paulo, com Sanches disputando a liderança do primeiro turno, já que apenas 5 pontos percentuais separam o liberal de Pietá.

Com uma agenda intensa de campanha e após a participação em três debates eleitorais, incluindo o da Veja – Paraná Pesquisas e o da TV Bandeirantes, Sanches apresenta desempenho pujante e ensaia um segundo turno contra a esquerda em Guarulhos, conforme mostra a Vox Brasil.

Nos confrontos transmitidos pela TV e que reverberaram pelas redes sociais, o prefeiturável do PL compartilhou seus posicionamentos e apresentou suas propostas para o desenvolvimento de Guarulhos, se apresentando como o candidato da direita da cidade e o único que representa a mudança, uma vez que é oposição ao atual governo – que tem como sucessor Jorge Wilson.

No segundo pelotão da pesquisa estimulada da Vox Brasil, aparecem o deputado estadual Márcio Nakashima (PDT), com 3%, e Waldomiro Ramos (PSB), com 1%. Brancos e nulos somam 16%. Não sabem ou não opinaram, 10%.

O cenário espontâneo apontado por recente levantamento divulgado pela Paraná Pesquisas também ratifica a tendência de um segundo turno entre Pietá e Sanches em Guarulhos. Quando os eleitores apontam seu candidato preferido sem alternativa de resposta, ocorre empate técnico entre Pietá e Sanches (16% a 13%). Jorge Wilson fica em terceiro, com apenas 5% das intenções de voto, seguido de Santana (4%) e de Nakashima (1%). Não sabem ou não responderam somam 41%.

Rejeição

Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum para prefeito nas eleições de 2024, a maioria dos guarulhenses apontam os candidatos da esquerda. Santana (19%) e Pietá (17%) lideram em rejeição, seguidos de Jorge Wilson (12%). Sanches é o candidato à Prefeitura de Guarulhos com um dos menores índices neste quesito – 9%.

“Tenho sentido o apoio do povo a cada visita que faço. Caminhamos ao lado das pessoas e este é o maior apoio que um político pode receber numa campanha. Continuamos com uma rejeição baixa, o que significa que temos espaço para crescer ainda mais e chegarmos ao segundo turno de maneira competitiva”, comemora Sanches.

O liberal encabeça a coligação “A Mudança Começa Agora”, que abarca PL, Novo, DC e PMB. Sanches tem na vice Thiago de Azevedo Lopes, o Thiago Surfista, do Novo, além de 140 candidatos a vereador.

Metodologia

O levantamento do Vox Brasil foi realizado de forma presencial, com 800 eleitores de Guarulhos, entre 8/9 e 12/9. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-09131/2024.