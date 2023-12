Lucas Sanches comenta sobre a celebração do aniversário de Guarulhos

O vereador Lucas Sanches, pré-candidato a prefeito de Guarulhos-SP pelo PL, fez alusão ao aniversário da cidade, celebrado nesta sexta-feira (8/12), por meio de um vídeo compartilhado em suas redes sociais. No conteúdo, o parlamentar aparece ao lado de quem mais sente na pele as dificuldades no cotidiano do município: a população. Apesar dos problemas narrados na gravação por moradores de uma área carente, Sanches faz afirmações de esperança e diz que o povo não deve deixar de acreditar que Guarulhos tem jeito.

O filme foi garantido durante visita do político a uma família na Vila das Malvinas, bairro periférico de Guarulhos. Com direito a bolo de aniversário, Sanches compartilhou seu sentimento de insatisfação com o atual momento político da segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo. Contudo, reafirmou, a todo o instante, que Guarulhos pode ser melhor em diversos aspectos, deixando a entender que o que falta é gestão e mais compromisso e cuidado com as pessoas:

“Estamos comemorando o aniversário de Guarulhos ao lado do povo – o termômetro mais fiel do que está certo e do que não está na cidade. É a população quem devemos ouvir, se o intuito é a construção de um município mais desenvolvido e humanizado, e com a prestação digna dos serviços básicos. Infelizmente, muitos são os problemas a serem resolvidos, da Saúde à Educação, da Segurança à geração de emprego. Fiz questão de visitar uma família que represente o sentimento de insatisfação com o que acontece, não de hoje, na cidade, mas, também, de esperança”.

Para Sanches, quem vive, estuda ou trabalha em Guarulhos se sente, muitas vezes, abandonado, além de pouco assistido em suas necessidades, o que faz com que a insatisfação com o município seja potencializada:

“É preciso mais dedicação e transparência, além de eficiência por parte do poder público. O guarulhense precisa voltar a ter orgulho daqui. Não devemos perder a esperança de que Guarulhos pode, sim, ser uma cidade melhor em todos os aspectos”.

Durante a visita à Vila das Malvinas, Sanches ouviu reivindicações da população e dialogou sobre projetos de atenção básica às famílias e políticas de acolhimento e de infraestrutura para regiões carentes de Guarulhos.

Entre os principais pedidos dos moradores, está a pavimentação asfáltica e a construção de creches – serviço fundamental para que milhares de mulheres possam retomar a vida profissional ou se recolocar no mercado de trabalho:

“Muitas mães não conseguem arrumar emprego por não ter onde deixar os filhos. A Vila das Malvinas, assim como tantos outros bairros carentes de Guarulhos, precisa de uma creche com urgência. Não podemos aceitar que uma cidade grande como Guarulhos não crie oportunidades para as mulheres que buscam por recolocação profissional, e nem ofereça espaço adequado para elas deixarem suas crianças”.