Lucas Rangel surpreende Lucas Bley com pedido de casamento

Desta vez, não foi um vídeo trolagem. Lucas Rangel surpreendeu o namorado, agora noivo, Lucas Bley, nesta segunda-feira (27), com um pedido de casamento inusitado. O casal, que está junto há dois anos, leva diariamente alegria e leveza para muitas pessoas através de vídeos descontraídos nas redes sociais.

O Hotel Palácio Tangará foi o cenário escolhido por Rangel para palco do pedido, com direito a suíte presidencial, avaliada em mais de 30 mil reais. Mas o local vai muito além do luxo e valores; faz parte da história dos noivos. Foi ali que Rangel e Bley contaram ao mundo que estavam juntos, comemoraram o primeiro ano juntos e muitas datas especiais.

“Eu quis fazer um pedido que tivesse ao mesmo tempo o glamour, como sempre sonhei, e um toque pessoal, com muito carinho. O Palácio Tangará é um lugar especial para nós. Como é um grande momento, peguei a suíte presidencial do hotel e decoramos como a ocasião pede”, destaca o influenciador.

E Rangel nunca deixa a desejar em suas surpresas. Tudo foi idealizado minunciosamente. O anel de diamantes, comprado pessoalmente no exterior, há mais de três meses, chama atenção pelo diferencial: uma criação exclusiva de joalheria que produz peças para a Disney. “Para o Bley, é muito importante que as coisas tenham um significado. Já que ele é muito fã de Disney, fui atrás de uma joalheria que pudesse traduzir história em um diamante“, conta Rangel.

No momento do pedido, muito romance ao som de violinos, tocando a música preferida de Lucas Bley: “Quando Você Passa”, canção de Sandy & Junior. Muitos sorrisos e choro de emoção, com a declaração do amado.