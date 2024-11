Lucas Rangel e Bley se casam

Em uma celebração marcada pela presença de diversas personalidades do entretenimento, Lucas Rangel e Lucas Bley oficializaram sua união nesta segunda-feira, 11 de setembro, em um evento realizado no prestigiado Palácio Tangará, em São Paulo. A cerimônia destacou-se não apenas pela sofisticação, mas também por sua significativa escolha de data: o aniversário da mãe de Lucas Bley, falecida há alguns anos, homenageada de maneira especial pelos noivos.

Rangel, aos 27 anos, e Bley, com 32, escolheram trajes brancos para a ocasião. Em meio à elegância da cerimônia, Rangel destacou-se ao usar um “robofoot”, dispositivo necessário devido à recuperação de uma cirurgia recente no pé.

A lista de convidados ilustres incluiu nomes conhecidos como Maisa Silva e o casal Tatá Estaniecki e Júlio Cocielo. Além disso, as influenciadoras Gkay e Franciny Ehlke desempenharam o papel de madrinhas, reforçando o glamour do evento.

A história do casal remonta a 2021, quando assumiram publicamente o relacionamento. Em 2023, selaram o compromisso com um noivado que foi amplamente celebrado nas redes sociais. Antes do evento em São Paulo, os noivos já haviam oficializado a união em uma cerimônia realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Bley expressou seu carinho e saudade da mãe em uma emocionante mensagem nas redes sociais: “Decidi fazer dessa a forma de te trazer aqui comigo no dia mais especial da minha vida”. A escolha da data para o casamento simboliza um tributo afetuoso e emocionalmente significativo.