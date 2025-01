Lucas Pinheiro Brilha em Adelboden e Conquista Prata no Esqui Alpino

Lucas Pinheiro, atleta brasileiro de esqui alpino, alcançou um marco significativo ao conquistar sua segunda medalha representando o Brasil no circuito mundial. Neste sábado, em Adelboden, na Suíça, o jovem de 24 anos garantiu a medalha de prata, superado apenas pelo francês Clément Noel, campeão olímpico da prova, que venceu por uma margem mínima de 0.02 segundos.

A performance de Lucas não só consolidou sua posição no pódio, mas também o colocou em quarto lugar na classificação geral do slalom da temporada 2024/2025. Este feito é um reflexo de sua transição bem-sucedida da equipe norueguesa para a seleção brasileira, onde já acumula duas medalhas desde que começou a competir sob a bandeira do Brasil.

Antes deste evento, Pinheiro já havia conquistado a medalha de prata na etapa da Copa do Mundo realizada em Beaver Creek, nos Estados Unidos. Juntas, essas vitórias marcam um novo capítulo na carreira do atleta, que já contava com 14 pódios em competições anteriores representando a Noruega.

Além de Lucas, o cenário esportivo também foi iluminado pela participação de Nicole Silveira, que na última sexta-feira conquistou uma medalha de bronze na Copa do Mundo de skeleton. Nicole dividiu o pódio com sua noiva e parceira de treino, a belga Kim Meylemans, que ficou com a prata. A medalha de ouro foi assegurada pela austríaca Janine Flock.

Na competição suíça, Lucas Pinheiro se destacou ao garantir um lugar entre os 20 primeiros após uma condição favorável da neve. Ele registrou um tempo de 55s46 na primeira descida, o que lhe garantiu o quinto lugar. Na segunda descida, seu tempo foi de 56s09, somando 1min51s55 ao final. Apesar de ter assumido temporariamente a liderança durante a prova, foi ultrapassado por Clément Noel e pelo norueguês Henrik Kristoffersen, que levou a medalha de bronze com 1min51s67.

Lucas Pinheiro Braathen é filho de pai norueguês e mãe brasileira e está nesta temporada representando oficialmente o Brasil pela primeira vez. Em sua trajetória recente, ele se destacou ao vencer o título geral do slalom da Copa do Mundo de esqui alpino em 2023. Após anunciar sua aposentadoria no final do ano passado e decidir por um ano sabático, Lucas optou por retornar às competições sob as cores brasileiras.