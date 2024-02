Lucas participa de treinamento e deve reforçar o São Paulo no Campeonato Paulista

O técnico Thiago Carpini teve uma boa notícia na atividade realizada nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O atacante Lucas treinou normalmente com os companheiros e deve ser a novidade para o jogo com o Guarani, na rodada do final de semana, pelo Campeonato Paulista.

A presença do jogador já vinha obedecendo uma programação de adaptação aos trabalhos. Nesta quinta, ele teve a companhia de Rodriguinho (que se recupera de uma entorse no tornozelo direito). O problema de Lucas é na região posterior da coxa esquerda. A movimentação do atleta animou o treinador quanto ao seu aproveitamento.

Carpini comandou um trabalho técnico em espaço reduzido e orientou a troca de passes já prevendo a pressão do Guarani, que no domingo, enfrenta o São Paulo no estádio Brinco de Ouro.

A equipe que vai a campo no final de semana já começa a ganhar forma. Caso Lucas retorne, ele deve ganhar a companhia de Calleri e Wellington Rato na frente. O lateral-direito Igor Vinícius é outra novidade. A dúvida fica por conta do zagueiro Alan Franco que voltou a sentir dores na coxa.

Com 14 pontos, e um jogo a menos, o São Paulo ocupa o terceiro lugar no Grupo A da fase de classificação. Novorizontino e São Bernardo dividem a liderança da chave com um ponto a mais. O Botafogo é o último colocado com oito pontos.