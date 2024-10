Lucas Moraes vence especial no Marrocos e continua em busca de pódio no Mundial

Nesta terça-feira (08/10), Lucas Moraes foi o principal nome da segunda especial do Rally do Marrocos, quinta e última etapa do Mundial de Rally Raid, em um grid repleto de estrelas do esporte. O piloto da equipe oficial da Toyota Gazoo Racing conquistou a vitória junto ao navegador espanhol Armand Monleon, mantendo-se na disputa por uma posição no top-3 do Mundial, feito inédito para o Brasil.

A etapa marroquina, que teve início no domingo, sofreu alterações no cronograma devido a uma forte tempestade que afetou o trajeto entre Marraquexe, sede do prólogo, e Zagora, onde três das cinco especiais da semana têm início. Muitos competidores enfrentaram problemas no deslocamento e, por questões de segurança, a organização também modificou o percurso da primeira especial, realizada na segunda-feira.

Ontem, Lucas e Armand enfrentaram um desafiador trajeto de 180 km contra o relógio, repleto de pedras. Para preservar o equipamento, o brasileiro adotou um ritmo cauteloso e finalizou a etapa na sétima colocação, ciente de que precisaria ser mais veloz no dia seguinte.

Quinta vitória no ano – No segundo dia no deserto do Saara, a corrida apresentou 267 km de especiais (trechos cronometrados), com um percurso marcado por longas retas e pedras. Lucas e Armand largaram em oitavo na classificação geral, aproveitando ao máximo as oportunidades em que era possível acelerar forte.

A velocidade voltou a favorecer a dupla, que se manteve entre as cinco melhores em cada parcial. A situação melhorou na reta final: Lucas finalizou a quarta parcial com o melhor tempo e manteve o ritmo até o fim da especial, registrando 3h04min57s e superando a dupla líder no tempo acumulado da prova, Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulanger, por apenas 13 segundos após 267 km de trechos cronometrados. A terceira posição ficou com Sebastien Loeb/Fabian Lurquin, outra dupla de ponta do cenário internacional, com 1min53s a mais.

“Perdemos o freio faltando exatos 60km. Fomos torcendo para que a vantagem que tínhamos fosse o suficiente e deu tudo certo, ainda bem que era uma parte mais plana e com retas longas. Amanhã tem mais!”, disse Lucas.

O resultado marca a quinta vitória do brasileiro em especiais na temporada e colocou Lucas e Armand no top-3 da etapa. Eles estão 11min18s atrás da dupla Al-Attiyah/Boulanger, que lidera a competição com 5h15min19s. A atual dupla vice-líder do Rally do Marrocos é Guillaume de Mevius/Mathieu Baumel, que somam 5h23min41s.

Amanhã, o pelotão deixará a cidade de Zagora em direção a Mengoub, na especial mais longa da etapa, com 325 km cronometrados e 676 de deslocamento (trecho não cronometrado). Lucas Moraes, que luta pela vice-liderança do Mundial de Rally Raid, conta com o apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley e Zapalla, além da marca brasileira de pneus SpeedMax, que patrocina a equipe Toyota. O Rally do Marrocos se encerrará na sexta-feira (11/10).

Top-5 da 2ª especial, de um total de 5, Zagora até Zagora, 267 km

1º Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) – Toyota Gazoo Racing, 3h04min57s

2º Nasser Al-Attiyah (CAT) / Edouard Boulanger (FRA) – Dacia Sandriders, +13s

3º Sebastien Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Dacia Sandriders, +1min53s

4º Guillaume de Mevius (BEL) / Mathieu Baumel (FRA) – X-Raid Mini John Cooper Works Team, +2min08s

5º Seth Quintero (EUA) / Dennis Zenz (ALE) – Toyota Gazoo Racing, +7min03s

Top-5 geral após a 2ª especial

1º Nasser Al-Attiyah (CAT) / Edouard Boulanger (FRA) – Dacia Sandriders, 5h15min19s

2º Guillaume de Mevius (BEL) / Mathieu Baumel (FRA) – X-Raid Mini John Cooper Works Team, +8min22s

3º Lucas Moraes (BRA) / Armand Monleon (ESP) – Toyota Gazoo Racing, +11min18s

4º Guerlain Chicherit (FRA) / Alex Winocq (ESP) – X-Raid Mini John Cooper Works Team, 13min22s

5º Sebastien Loeb (FRA) / Fabian Lurquin (BEL) – Dacia Sandriders, 14min27s

Programação da prova:

3ª especial – 09/10 – Zagora até Mengoub – 676 km

4ª especial – 10/10 – Mengoub até Mengoub – 373 km

5ª especial – 11/10 – Mengoub até Mengoub – 374 km