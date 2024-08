Lucas Moraes finaliza etapa maratona com segunda vitória e abre vantagem na liderança do Sertões

Nesta quarta-feira (28), Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio conquistaram sua terceira especial na 32ª edição do Rally dos Sertões. A segunda parte da maratona, fase da competição em que são impostas restrições aos ajustes dos carros, aconteceu em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, em um traçado elogiado pela dupla do Toyota GR DRK Hilux #323, que agora abre uma considerável vantagem na classificação geral.

Após um dia sem problemas na primeira parte da maratona, onde venceram, Lucas e Kaíque partiram pela manhã para enfrentarem 418 km no relógio, passando por áreas de muita velocidade e veredas. A dupla liderou três das quatro parciais do dia e venceu a quinta etapa do rally com mais de três minutos de vantagem.

“A especial tinha de tudo: areia, pedras, veredas, em alguns momentos era bem rápida e em outros ia beirando as veredas. Muito técnica. Estou feliz, a equipe entregou o carro sem nenhum problema e foi muito importante terminar essa fase de maratona sem nenhum problema”, disse Lucas, que é piloto oficial Toyota Gazoo Racing e disputa o Sertões com apoio de Red Bull, Strava, Repsol, Oakley, Zapalla, Reserva e SpeedMax (PneuStore).

Moraes/Bentivoglio fecharam a especial com 5h02min49s85, diferença de 3min47s74 para Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs. O top-3 da fase final da maratona foi encerrado por Marcos Moraes/Fábio Pedroso, com 6min50s67 de distância para os líderes.

Vantagem e nova fase do rally – Na classificação geral, Lucas e Kaíque se estabilizaram na liderança com 15h01min51s e conseguiram 13min32s81 de vantagem para Gastaldi/Sachs. Além disso, a diferença para os terceiros colocados, Moraes/Pedroso, é de 25min04s81.

Apesar dos bons números, Lucas Moraes sabe dos riscos nos próximos três dias e quer adotar uma pilotagem mais segura na nova fase do rally, que entra em sua reta final: “É uma vantagem importante para os últimos três dias, mas não dá para aliviar. O Gastaldi está com um ritmo muito forte, o meu pai [Marcos Moraes] também. Agora eu e o Kaíque precisamos achar um ritmo seguro, mas que não nos desconcentre. Se relaxarmos muito, a chance de bater é maior”, frisou o piloto, que busca o tricampeonato da competição.

O Rally dos Sertões segue para sua sexta etapa nesta quinta-feira, saindo de Luís Eduardo Magalhães até Formosa, em Goiás. Serão 634 km totais, sendo 218 km cronometrados. A disputa segue até 31 de agosto, quando será finalizada em Brasília (DF).

Mais fotos da dupla Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio podem ser obtidas neste link. Uso apenas jornalístico.

Top-5 da 5ª especial, de um total de 8, Luís Eduardo Magalhães (BA) até Luís Eduardo Magalhães (BA), 418 km

1º Lucas Moraes / Kaíque Bentivoglio – Toyota Gazoo Racing MEM Motorsport, 5h02min49s85

2º Marcelo Gastaldi / Cadu Sachs – Baja Tek, + 3min47s74

3º Marcos Moraes / Fabio Pedroso – MEM Motorsport, + 6min50s67

4º Carlos Ambrosio / Luiz Afonso Poli – Baja Tek, + 12min44s11

5º Flávio Lunardi / Fred Budtikevitz – X-Rally Team/Bulldog Racing, + 19min57s71

Top-5 da categoria Carros da 32ª edição do Rally dos Sertões após a 5ª especial

1º Lucas Moraes / Kaíque Bentivoglio – Toyota Gazoo Racing MEM Motorsport, 15h01min51s

2º Marcelo Gastaldi / Cadu Sachs – Baja Tek, + 13min32s81

3º Marcos Moraes / Fabio Pedroso – MEM Motorsport, + 25min04s81

4º Carlos Ambrosio / Luiz Afonso Poli – Baja Tek, + 38min43s46

5º Luiz Nacif / Erick Rocha – X-Rally Team, + 1h03min21s49

32ª edição do Rally dos Sertões BRB

Dia 07

Etapa 06, 29/08

Trecho: Luís Eduardo Magalhães (BA) → Formosa (GO)

Deslocamento: 416km

*Especial (trecho cronometrado): 218km

Total: 634km

Dia 08

Etapa 07, 30/08

Trecho: Formosa (GO) → Formosa (GO)

Deslocamento: 148km

*Especial (trecho cronometrado): 349km

Total: 497km

Dia 09

Etapa 08, 31/08

Trecho: Formosa (GO) → Brasília (DF)

Deslocamento: 130km

*Especial (trecho cronometrado): 133km

Total: 263km