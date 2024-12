Lucas Moraes é premiado em noite de gala da FIA

Era sexta-feira, dia 13, mas para alguns brasileiros foi uma noite de comemoração e, por que não dizer, de bastante sorte. Piloto da equipe oficial Toyota Gazoo Racing, Lucas Moraes foi até Kigali, capital de Ruanda, na África, para receber o troféu pelo excepcional desempenho logo em sua primeira participação no Campeonato Mundial de Rally Raid.

Nova sensação do Mundial e cotado como um dos favoritos para o Rally Dakar, que larga no próximo dia três de janeiro, Lucas Moraes terminou no terceiro lugar no campeonato e, por isso, foi um dos destaques do FIA Awards, cerimônia oficial da entidade que administra o automobilismo mundial.

Lucas conquistou o feito inédito após conquistar cinco vitórias em especiais ao longo do ano, incluindo uma no renomado Rally Dakar, no começo do ano. O brasileiro, que também conquistou seu terceiro título no Rally dos Sertões em 2024, foi fundamental na conquista do título de campeã entre as fábricas para a Toyota.

“É muito bom participar de uma equipe como a Toyota e andar nesse nível. Nunca imaginei terminar o campeonato nessa posição, sendo sincero. Foi um ano de muita evolução e estou pronto para mais desafios, principalmente para o Dakar”, disse Lucas, que deve liderar a Toyota na edição de 2025 da prova.

Brasileiros presentes

A noite de celebração contou com um time de peso para o Brasil. Dividida em duas partes, a cerimônia premiou pela manhã Rafael Câmara, campeão da Fórmula Regional, e Marcelo Gastaldi, terceiro colocado na categoria Challenger do Mundial.

Lucas recebeu o troféu com a equipe Toyota, em um momento em que também se encontrou com Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 2 e próximo brasileiro com estreia marcada na Fórmula 1, pela Audi, em 2025. Ambos trocaram conversas e posaram juntos para celebrar as conquistas brasileiras no automobilismo mundial.

Lucas e Gabriel celebraram resultados do Brasil (Arquivo Pessoal)

“Foi uma noite muito especial, uma verdadeira celebração do mundo do esporte a motor. Fiquei muito feliz e honrado de poder participar e erguer nosso troféu de terceiro no Mundial e de campeões dos construtores com a Toyota. Gostaria de dar os parabéns para todos os premiados e espero estar aqui para receber o de campeão mundial em 2025”, completou Lucas, que disputou o mundial ao lado do navegador espanhol Armand Monleon e teve apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley e Zapalla, além da marca brasileira de pneus SpeedMax.

O próximo compromisso de Lucas Moraes é justamente o Rally Dakar, que acontece entre 3 e 17 de janeiro na Arábia Saudita. Essa é a terceira participação do paulistano, que é o primeiro a conseguir um pódio geral e uma vitória em especiais na competição.