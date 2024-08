Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio faturam outra etapa e se aproximam do tricampeonato no Sertões

O penúltimo dia da 32ª edição do Rally dos Sertões, disputado nesta sexta-feira (30) em Formosa, cidade de Goiás, correspondeu à sétima especial da competição. Considerada a mais rápida entre todas, a etapa exigiu destreza das duplas, com Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio saindo vitoriosos com o Toyota GR DKR Hilux #323. Essa é a quarta especial vencida pelo duo até aqui.

O diferencial que tornou a etapa de 497 km totais e 349 km cronometrados em uma prova extremamente rápida foi o piso liso e um trajeto que incluiu subida de serra e alto de chapadas. Lucas e Kaíque lideraram as duas primeiras parciais do dia, em um ritmo forte.

A dupla, que busca seu terceiro título no Sertões, encerrou a prova na frente com o tempo de 4h36min45s81, abrindo 2min27s72 de vantagem para Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs. Marcos Moraes e Fábio Pedroso finalizaram em terceiro, com 4min05s83.

“Hoje foi uma especial muito importante, fizemos a etapa redonda, em ritmo forte para não perder a concentração. A ideia era não perder nenhum tempo hoje, para amanhã poder andar um pouco mais tranquilo até chegar em Brasília”, comentou Lucas Moraes, que é piloto oficial Toyota Gazoo Racing e compete o Sertões com apoio de Red Bull, Strava, Repsol, Oakley, Zapalla, Reserva e SpeedMax (PneuStore).

Cautela antes do último dia – Com o resultado desta sexta-feira, Lucas e Kaíque continuam na liderança da classificação geral dos Carros com 22h53min56s55, abrindo 15min41s76 de vantagem para os vice-líderes Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs. Marcos Moraes e Fábio Pedroso se encontram em terceiro, com 29min04s92 de diferença para os líderes.

A vantagem obtida pela dupla do #323 é considerada confortável, mas Lucas Moraes prefere ser cauteloso ao falar sobre a possível conquista do tricampeonato: “O Sertões é sempre um desafio e não dá para ter uma definição até realmente o rally ser finalizado”, acrescentou ele.

No sábado (31), a dupla deixa Formosa para retornar ao palco da abertura da edição deste ano, Brasília (DF). A grande final do Rally dos Sertões será disputada em 263 km, sendo 133 deles contra o relógio.

Top-5 da 7ª especial, de um total de 8, Formosa (GO) até Formosa (GO), 349 km

1º Lucas Moraes / Kaíque Bentivoglio – Toyota Gazoo Racing MEM Motorsport, 4h36min45s81

2º Marcelo Gastaldi / Cadu Sachs – Baja Tek, + 2min27s72

3º Marcos Moraes / Fabio Pedroso – MEM Motorsport, + 24min59s09

4º Guiga Spinelli / Paulo Fiuza – Spinelli Racing, + 7min14s52

5º Flávio Lunardi / Fred Budtikevitz – X-Rally Team/Bulldog Racing, + 7min43s96

Top-5 da categoria Carros da 32ª edição do Rally dos Sertões após a 7ª especial

1º Lucas Moraes / Kaíque Bentivoglio – Toyota Gazoo Racing MEM Motorsport, 22h53min56s

2º Marcelo Gastaldi / Cadu Sachs – Baja Tek, + 15min41s76

3º Marcos Moraes / Fabio Pedroso – MEM Motorsport, + 29min04s52

4º Carlos Ambrosio / Luiz Afonso Poli – Baja Tek, + 53min06s19

5º Luiz Nacif / Erick Rocha – X-Rally Team, + 1h26min31s23

32ª edição do Rally dos Sertões BRB

Dia 09

Etapa 08, 31/08

Trecho: Formosa (GO) → Brasília (DF)

Deslocamento: 130km

*Especial (trecho cronometrado): 133km

Total: 263km