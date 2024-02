Lucas Lima nega romance e anuncia afastamento das redes sociais

Lucas Lima passa por uma fase complicada com as redes sociais. No último domingo (11), o cantor compartilhou que vai se afastar do online por alguns dias.

“Vou tirar uns dias de folga do Instagram. E não, não estou namorando”, escreveu o ex-marido de Sandy em uma publicação. “Às vezes pesa um pouco e essa semana foi dessas.”

Nos últimos dias, circularam rumores de que ele estaria se envolvendo com a instrutora de yoga Vi Bueno Maruca. Recentemente, ela teria sido vista na plateia do musical Once, em São Paulo, em que ele interpreta um dos protagonistas.

Lima e Sandy se separaram em setembro de 2023, após 24 anos de relacionamento.