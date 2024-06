Lucas di Grassi retorna a Portland depois de “pausa” da Fórmula E

Lucas di Grassi está de volta ao volante dos carros do Campeonato Mundial de Fórmula E após quase um mês de “férias” da categoria, que fez uma pausa depois da rodada dupla em Xangai, na China. Neste fim de semana, entre os dias 28 e 30 de junho, o brasileiro da ABT Cupra vai acelerar no traçado do Portland Internacional Raceway, nos Estados Unidos pelas etapas 13 e 14 da temporada.

A pista norte-americana fez sua estreia no calendário em 2023, em uma corrida cheia de ultrapassagens e marcada pela alta velocidade do traçado, com a pista atingido a maior velocidade da temporada. No ano passado, Lucas obteve um bom resultado no traçado de 3.190 km, com um top-10.

Desafio de consumo de energia — Para 2024, o piloto paulistano espera angariar mais pontos para a ABT Cupra no campeonato ao lado do companheiro de equipe, o suíço Nico Müller. “Nós temos em Portland a reta mais longa e a maior velocidade máxima do calendário da Fórmula E. E o vácuo pode proporcionar até um segundo por volta”, explica ele.

“Podemos esperar duas corridas nas quais a gestão de energia será importante. E acredito que os pilotos vão optar por diferentes estratégias. Consequentemente, vamos ter muita agitação, ultrapassagens e alternativas durante toda a prova. O objetivo é passar por tudo isso e marcar o máximo de pontos possível”, finaliza Lucas.

A programação da Fórmula E em Portland se inicia na sexta-feira, com o primeiro treino livre durante a noite. No sábado, acontece mais um treino, seguido pela classificação e a corrida 1, com largada às 18h00. O terceiro treino livre e a classificação para a corrida 2 acontecem entre a manhã e tarde do domingo, seguidos pela corrida 2, também às 18h00. Nick Cassidy lidera o campeonato com 167 pontos, seguido por Pascal Wehrlein e Mitch Evans, com 142 e 132, respectivamente. Lucas é o 24º, com dois pontos somados. Confira os horários:

Programação e-Prix de Portland

Sexta-feira, 28/06

20h55 – Treinos Livres

Sábado, 29/06

11h25 – Treinos Livres

13h40 – Classificatório para o grid da corrida 1

18h00 – corrida 1

Domingo 30/06

11h25 – Treinos Livres

13h40 – Classificatório para o grid da corrida 2

18h00 – corrida 2