Lucas Di Grassi celebra 10 anos de atividade na Fórmula E

Em 13 de setembro de 2014, Lucas Di Grassi venceu o primeiro ePrix da história em Pequim, com a equipe ABT. Desde então, a Fórmula E cresceu e se fortaleceu, com Lucas envolvido desde a concepção do campeonato. Nesta entrevista, o brasileiro reflete sobre os dez anos do campeonato que ajudou a criar e o futuro com a ABT que em 2025 terá como parceiros a Lola e a Yamaha.

Qual é a sua primeira memória da Fórmula E?

“Eu me lembro muito claramente, era no começo de julho de 2012. Eu estava em um hotel em Londres quando Alejandro Agag me ligou. Juntos, estivemos envolvidos em muitos projetos de automobilismo e sempre estávamos pensando em novas ideias, especialmente coisas que poderiam ser completamente diferentes e revolucionárias no automobilismo. Ele me disse que queria falar sobre um novo projeto que estava desenvolvendo, um campeonato de corridas com carros elétricos. Sem especificações, tipo de carro, etc., minha reação inicial foi que isso poderia funcionar. Alguns dias depois, nos encontramos em Londres para discutir o que precisávamos fazer, que, em resumo, incluía fazer tudo do zero.”

Quais eram suas expectativas antes do ePrix de Pequim em 2014?

“Eu estava bastante nervoso. Tínhamos mostrado um ritmo muito forte durante os testes de pré-temporada. Queria transformar aquele desempenho em um bom resultado, mas tudo era desconhecido para nós: a pista, o formato da corrida, como tudo iria acontecer. Eu me concentrei em ser consistente para obter um bom resultado para que pudéssemos construir a partir disso. Eu estava pilotando cerca de 95% do meu potencial máximo para garantir que o carro chegasse até o fim da primeira corrida.”

Conte-nos sobre aquele primeiro ePrix e a vitória surpresa.

“Após a volta de formação ridiculamente lenta, comecei o ePrix da primeira fila, em segundo, atrás do Nicolas Prost. Durante a troca de carro, perdi uma posição para Nick Heidfeld. Depois disso, mantive a terceira posição com os dois líderes à vista. Naquela época, lidávamos com a energia manualmente no carro e eu não tinha ideia se estava bem em termos de energia restante. Eu estava tentando calcular a energia disponível versus o número de voltas restantes. Então aconteceu o acidente da volta final, quando Heidfeld e Prost se tocaram, permitindo-me passar e vencer a corrida. Não foi a forma como eu gostaria de vencer, mas estávamos extremamente felizes. Às vezes, você precisa aproveitar os momentos de sorte. Foi muito legal ser o primeiro vencedor de um ePrix.”

Em 2014, quando você pensava como a Fórmula E estaria em dez anos: quais expectativas foram alcançadas e quais não foram?

“De forma geral, a Fórmula E avançou muito. Tecnicamente, os carros estão mais rápidos e melhores. Os locais e a qualidade das corridas, pilotos e equipes continuaram a melhorar ao longo dos anos. O campeonato é muito profissional e bem organizado. As corridas são muito competitivas. Economicamente, o campeonato atendeu às expectativas dos parceiros e patrocinadores. A exposição geral da Fórmula E também melhorou. No começo, tivemos que explicar o que era o campeonato, agora todo mundo sabe que a Fórmula E existe. Mas uma coisa que ficou aquém das minhas expectativas é a percepção e compreensão geral do campeonato. Há uma grande comunidade que é contra as corridas elétricas e a favor do automobilismo tradicional com motores de combustão interna. Para mim, o automobilismo não precisa ser apenas de uma forma, é um esporte que pode utilizar muitos tipos diferentes de tecnologia. Sinto que mais poderia ter sido feito para tentar melhorar a percepção pública da Fórmula E.”

Você tem sido muito bem-sucedido na Fórmula E: empatado com mais vitórias e liderando em termos de pódios. O que você precisa para se sentir confortável e bem-sucedido na pista?

“Você precisa de um pacote completo: equipe, piloto e carro. E é importante mencionar que a maior parte dos meus resultados foi com a equipe ABT. Ter essa equipe ao meu lado desde o primeiro dia foi super importante para mim. Desenvolvemos o carro e a equipe juntos. Foi uma boa receita para o sucesso. Além disso, eu levei a Fórmula E muito a sério e queria ser bem-sucedido. Eu queria vencer e me tornar o campeão. Também coloquei um esforço enorme, tanto na pista quanto fora dela. Quando quero algo, dou tudo de mim. E a Fórmula E foram dez anos de trabalho árduo, noites sem dormir e pressão. Em resumo, o sucesso da nossa equipe se resumiu ao esforço, disciplina e vontade de fazer dar certo.”

Qual foi o seu melhor final de semana na Fórmula E?

“Essa é fácil. Ganhar o título no Canadá em julho de 2017. Cheguei a Montreal como azarão na disputa pelo título e foi extremamente especial sair de lá como campeão.”

E qual foi o pior final de semana na Fórmula E que você já viveu?

“Sem dúvida, a corrida em Cape Town em 2023. Participei das sessões de treino, mas foi a única largada de corrida que eu perdi. Estar na grid, mas não largar, foi muito estranho.”

Ao contrário dos carros convencionais com motores de combustão interna, os carros de corrida elétricos oferecem muitas mais opções de design. Você acha que a Fórmula E está sendo ousada o suficiente nesta área?

“Acho que uma das falhas do campeonato é que as pessoas que projetam os carros não são projetistas de carros. No começo, eu estava totalmente a favor de a FIA estar completamente envolvida com os carros. Mas, agora, não acho que faça sentido o regulador projetar os carros. Seria melhor se a FIA definisse os regulamentos e, então, os fabricantes desenvolvessem seus próprios carros completos.”

As trocas de carro, o FanBoost, o modo de ataque, a limitação de energia: a Fórmula E trouxe muitas ideias novas ou elementos de automobilismo. O que você tem em mente para o futuro?

“Do lado esportivo, o campeonato é muito bom. As corridas são emocionantes e há muitas ultrapassagens. Em geral, alguns desses elementos, como a loteria aleatória para a classificação e o FanBoost no final, não foram tão empolgantes quanto no começo. Mas o mais importante é que o campeonato continue a evoluir, e eu estou mais feliz por isso. E agora, com a tração nas quatro rodas na próxima temporada, haverá um enorme impacto nas corridas. Eu venho defendendo a tração nas quatro rodas há pelo menos sete anos. Estou feliz que finalmente teremos isso. Será um divisor de águas.”

Faltam menos de 100 dias para a sua primeira corrida com a nova equipe ABT Lola. O que podemos esperar?

“Eu adoro essa fase de ingressar em uma nova equipe, quando temos que montar as diferentes peças do quebra-cabeça. Sinto que a equipe é muito experiente. Há muitas pessoas boas com quem trabalhei antes e outras com quem competi no passado, mas para quem tenho muito respeito. Estamos em uma boa posição para começar essa nova jornada e estou empolgado para começar.”