Lucas desfalca São Paulo, e Palmeiras começa com Flaco López

Palmeiras e São Paulo estão escalados para o duelo que decide o título da Supercopa do Brasil, hoje (4), às 16h (de Brasília) no Mineirão.

O Tricolor conta com uma baixa importante. Apesar de estar com a delegação, Lucas Moura não fica nem no banco de reservas. Nikão começa a partida. Já o Verdão confirmou Flaco López no ataque.

Escalação do Palmeiras

Weverton; Gustavo Gómez, Marcos Rocha e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López.

Abel Ferreira não conta com Endrick, que defende a seleção olímpica do Brasil. Dudu e Bruno Rodrigues estão lesionados.

Escalação do São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato, Luciano e Nikão; Calleri.

Thiago Carpini quer repetir a boa atuação da vitória contra o Corinthians. Igor Vinícius é baixa por lesão, além de Lucas.

Regulamento

Quem vencer ergue a taça da Supercopa do Brasil, que reúne os campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil do ano passado. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.