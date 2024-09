Lucas Chumbo é indicado e concorre a dois prêmios no ‘Oscar do surfe’

O surfista brasileiro Lucas Chumbo foi indicado e vai concorrer a dois prêmios no Surfer Big Wave Challenge 2024, o ‘Oscar do surfe de ondas grandes’.

Lucas Chumbo concorre nas categorias Maior Onda e Surfista do Ano (Masculino). O evento será realizado no dia 19 de outubro, em Nazaré, Portugal, e vai distribuir 160 mil dólares (R$ 869,4 mil).

O brasileiro concorre na categoria Maior Onda por ter surfado duas ondas gigantes em Nazaré, no começo do ano. Ele tem como rival no prêmio o havaiano Steve Roberson.

Chumbo concorre com outros dois nomes na categoria de Surfista do Ano: o havaiano Nathan Florence e o californiano Jojo Roper.

O Surfer Big Wave Challenge 2024 tem diversas premiações: Maior Onda (Masculino e Feminino), Melhor Onda do Ano (Masculino e Feminino), Melhor Onda Remada (Masculino e Feminino), Wipeout do Ano, Surfista do Ano (Masculino e Feminino), Young Gun (melhor performance abaixo de 18 anos) e Videomaker do Ano.