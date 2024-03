Luau Aloha para Melhor Idade atrai 300 pessoas em Ribeirão Pires

Cerca de 300 idosos se reuniram para celebrar o Luau Aloha da Melhor Idade. A ação foi organizada pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, e aconteceu no Centro Técnico de Treinamento (CTT) Vereador João Netto. Este é o segundo ano consecutivo da iniciativa, que faz parte das comemorações dos 70 anos de aniversário de emancipação politico-administrativa de Ribeirão Pires.

Um dos casais mais animados da pista de dança, Cleide Campos e Amadeu Fernandes, ambos de 65 anos, moradores do bairro Santa Luzia, aprovaram o evento. Amadeu, que é deficiente visual, disse, inclusive, que conheceu sua companheira em um baile da terceira idade. “Sempre fui uma pessoa que gosta de dançar e capaz de desafiar qualquer limitação. Esse Luau alegrou meu coração. É uma terapia para mim. Melhor do que ficar em casa, né?”, brincou.

O Luau foi embalado pelo show da banda Good Times e DJ, que fizeram os idosos dançarem por horas. “O objetivo do nosso trabalho é estreitar laços e fortalecer vínculos de amizade e nessas celebrações vemos isso na prática”, ressaltou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.



Com ingressos solidário, o Luau arrecadou mais de 250 kg de alimentos que serão encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade da cidade, que atende entidades assistenciais e famílias em situação de vulnerabilidade.

Show com cantor Ângelo Máximo – Neste domingo (17), às 18h, o CTT Olaria (Rua Pelegrino Gianasi, 141, Jardim Centenário) recebe o show do cantor Ângelo Máximo. O artista da jovem guarda apresentará canções famosas como Domingo Feliz, A Primeira Namorada e Vem Me Fazer Feliz, dentre outras.

Para participar, a partir desta terça-feira (12), basta fazer a troca do ingresso solidário doando 1kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração pet. Os pontos de troca são: CTT Vereador João Netto (Complexo Ayrton Senna – Av. Pref. Valdirio Prisco, 193, Jardim Itacolomy); CRAS Ouro Fino (Rodovia Índio Tibiriçá, 2492 – Ouro Fino) e CRAS Jardim Caçula (R. Fagundes Varela, 7 – Jardim Caçula). A ação também faz parte do calendário do aniversário da cidade.