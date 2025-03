Luau Aloha da Melhor Idade inicia troca de ingressos na próxima segunda-feira (17)

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, inicia na próxima segunda-feira (17) a troca de ingressos para o Luau Aloha da Melhor Idade. O evento acontece dia 29 de março no Centro Técnico de Treinamento (CTT) João Netto, em Ribeirão Pires. A entrada será garantida mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou ração para cães e gatos. A troca acontece de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, no local do evento.

Com uma programação especial que inclui música ao vivo, DJ e atividades temáticas, a festa tem decoração inspirada no Havaí, com colares de flores, iluminação especial e um ambiente praiano preparado para proporcionar momentos de lazer e socialização aos idosos.

A expectativa para 2025 é superar o público da edição anterior, que reuniu cerca de 300 pessoas. O Luau faz parte das comemorações pelos 71 anos de Ribeirão Pires e reforça o compromisso da administração municipal com a qualidade de vida da Melhor Idade.

Além das atrações musicais, o Luau Aloha da Melhor Idade contará com atividades interativas que estimulam a socialização e o movimento, promovendo benefícios para a saúde física e emocional dos idosos.