Luarada Brasileira toca em Santo André no Dia da Mulher com participação de Maria Sol

No dia 8 de março, Festejando o Dia Internacional da Mulher e o lançamento do EP Três É Demais, o grupo Luarada Brasileira se apresenta em Santo André, no TuPiNiKim, dentro do projeto Forró Meio a Meio, às 23h.

Na apresentação, o grupo – formado por Cicinho Silva (sanfona), Ivan Rodrigo (zabumba), Clebinho Santos (voz e triângulo) e Antonio Batista (guitarra) – apresenta-se com participação especial da cantora Maria Sol. Além das músicas do disco, o repertório traz clássicos do forró nacional.

O EP Três É Demais marca a estreia fonográfica do grupo que reúne músicos de carreira consolidada na música brasileira para mostrar um trabalho que prima pelos arranjos e pela originalidade ao apresentar o forró e suas vertentes como ritmos universais, transitando do tradicional pé de serra ao contemporâneo.

Formado por quatro faixas inéditas que versam sobre o amor, compostas sob encomenda para o Luarada Brasileira, o disco traz participação especial de Santanna, O Cantador, artista cearense radicado em Pernambuco, considerado uma ‘lenda do forró nacional’. Santanna empresta sua voz à canção “Longe ou Perto de Mim” (Vinícius Valadão e Leo Braga), dividindo a interpretação com Clebinho Santos. O arranjo desse forró romântico, que originalmente era uma vaquejada, foi se definindo sem pressa nos experimentos do trio: “podemos dizer que foi o arranjo que encontrou o trio”, brinca Clebinho.

A segunda faixa, Três É Demais (Edimar Peixinho), é um xote de sonoridade contemporânea. Com rica harmonia e divisão rítmica pouco usual no estilo tradicional, a composição veste-se de originalidade. A sanfona de Cicinho desenha frases melódicas com cordas duplicadas, garantindo uma expressão, no mínimo, diferente. Seguindo, “Todo Dia Ter Um Bis” (Marcos Giva) vem com ritmo mais marcado que reporta à raiz nordestina. Com uma pegada descontraída, o arranjo nos imerge na envolvente cadência do xote romântico tradicional. Fechando o EP, “Coração Angustiado” (Elton Moraes e Érick Carvalho) é um baião carregado de romantismo. A letra tem uma poesia que dialoga com as demais. A canção amarra o roteiro, envolvida pela sonoridade da sanfona, expressão primeira desse ritmo.

Além de Cicinho Silva na produção musical, arranjos e sanfona, de Clebinho Santos nos vocais, de Ivan Rodrigo na zabumba e no coro e de Antonio Batista na guitarra e no contrabaixo (este somente na quarta faixa – “Coração Angustiado”), o EP Três É Demais tem participação dos músicos: Rodolfo Willame no triângulo e na percussão, Rick Bass no contrabaixo e Digo Ferreira na guitarra.

Os arranjos, assinados por de Cicinho, foram construídos organicamente com participação Clebinho e Ivan. “As músicas foram compostas para o grupo interpretar. Era importante que tivessem a ‘nossa cara”, que tivessem a identidade do Luarada Brasileira”, comenta o sanfoneiro. Clebinho explica que os arranjos foram sendo lapidados: “fomos experimentando as possibilidades para encontrar a identidade do grupo”. E Ivan Rodrigo finaliza: “As músicas lindas, e isto já nos estimula a tocar e cantar com prazer e alegria, e expressar nossa arte no forró brasileiro”.

Luarada Brasileira – Luarada Brasileira é formado, originalmente, por Cicinho Silva, Clebinho Santos e Ivan Rodrigo. Recentemente, o guitarrista e violonista Antonio Batista passou a integrar o grupo, participando da gravação de apenas uma das faixas do EP Três É Demais (2024). Antes de formalizar a parceria e fundar o grupo, em 2022, os músicos já se apresentavam juntos em espaços culturais, casas de shows e eventos. A trajetória do Luarada, apesar de recente, já soma mais de 60 apresentações, além do lançamento do primeiro EP, que chega para consolidar o trabalho. O grupo foi batizado de Luarada Brasileira pelo poeta cordelista Cacá Lopes como uma homenagem ao rei do baião, Luiz Gonzaga, que recebeu o apelido carinhoso de Mestre Lua; também é uma referência a um dos clássicos da música brasileira, a toada “Luar do Sertão”, de João Pernambuco e Catulo da Paixão Cearense, que o próprio Gonzagão regravou, em 1981. O forró e suas vertentes, a música nordestina, está presente em cada um dos componentes do grupo. Todos têm raízes familiares nordestinas fortalecidas com forró pé de serra. “O forró acolhe as novas tendências musicais, reinventa-se fortalecendo a cultura popular que continua existindo e resistindo. O forró é nosso Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, reconhecido pelo IPHAN, em 2021”, comenta o sanfoneiro Cicinho Silva.

EP: Três É Demais / Luarada Brasileira – Data: 03/2024. Independente. Distribuição: ONErpm – Produção musical e arranjos: Cicinho Silva. Voz: Clebinho Santos. Zabumba e coro: Ivan Rodrigo. Sanfonas: Cicinho Silva. Guitarra e contrabaixo: Antonio Batista (Coração Angustiado). Triângulo e percussão geral: Rodolfo Willame. Contrabaixo: Rick Bass. Guitarra: Digo Ferreira. Participação especial: Santanna, O Cantador (Longe ou Perto de Mim). Estúdio de gravação, mixagem e masterização: Rodolfo Willame. Produção artística: Elielma Carvalho. Foto/Capa: Renan Kaldiris. Arte/Capa: Sakura Design. Assessoria de imprensa: Verbena Comunicação.

Serviço

Show: Luarada Brasileira

Data: 8 de março. Sexta, às 23h

Local: TuPiNiKim / Forró Meio a Meio

Rua das Monções, 585 – Jardim. Santo André/SP.

Ingressos: R$ 15,00 (antecipado) e R$ 20,00 (na porta).

Abertura da Casa: 20h. Reservas: 11 97822-7155

Vallet: Sim. Estacionamento: Não. Acessibilidade: Sim.

Na rede: @tupinikim @forromeioameio. Capacidade: 450 pessoas.