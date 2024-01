Luarada Brasileira anuncia lançamento de seu primeiro EP

O Luarada Brasileira apresenta-se em Santo André, SP, no dia 18 de fevereiro de 2024, domingo, no Tô The Sea, às 20h. O show marca o pré-lançamento do primeiro EP do grupo, Três É Demais, que estará nas plataformas de música no dia 1º de março. Antes da apresentação, a casa oferece aulas de dança para o público interessado.

O grupo – formado por Cicinho Silva (sanfona), Ivan Rodrigo (zabumba), Clebinho Santos (voz e triângulo) e Antonio Batista (guitarra, recém-integrado ao trio original), artistas de carreira consolidada na música brasileira – apresenta o forró e suas vertentes como ritmos universais, transitando com originalidade do tradicional pé de serra ao contemporâneo.

Em primeiríssima mão, o Luarada Brasileira interpreta as músicas que estarão no EP: “Longe ou Perto de Mim” (Vinícius Valadão e Leo Braga, que na gravação vem com participação de Santanna, O Cantador), “Três É Demais” (Edimar Peixinho), “Todo Dia Ter Um Bis” (Marcos Giva) e “Coração Angustiado” (Elton Moraes e Érick Carvalho). O programa traz ainda obras icônicas da música brasileira como “Estrela Miúda” (João do Vale e Luiz Vieira), “Pavão Mysteriozo” (Ednardo), “Aquela Festinha” (Pedro Sertanejo), “Xote Ecológico” (Luiz Gonzaga) e “Eu Só Quero Um Xodó” (Dominguinhos e Anastácia), entre outras.

Vários espaços da capital também estão agendados para receber o Luarada Brasileira em apresentações nas quais o forro, o xote e o baião conduzem a alegria e a descontração. São eles: Remelexo Brasil (3/2, sábado, às 22h), Estação Pinheiros (8/2, quinta, às 20h30); Benja Art Bar (13/2, terça, às 18h); MiLiduKi Burger & Bar (25/2, domingo, às 18h); e Forró na House (27/02, terça, às 19h).

Luarada Brasileira é formado, originalmente, por Cicinho Silva, Clebinho Santos e Ivan Rodrigo. O guitarrista e violonista Antonio Batista passou a integrar o grupo, recentemente. Antes de formalizar a parceria e fundar o grupo, em 2022, os músicos já se apresentavam juntos em espaços culturais, casas de shows e eventos. A trajetória do Luarada, apesar de recente, já soma mais de 60 apresentações, além do lançamento do primeiro EP, Três É Demais (2024), que chega para consolidar o trabalho.

O grupo foi batizado de Luarada Brasileira pelo poeta cordelista Cacá Lopes como uma homenagem ao rei do baião, Luiz Gonzaga, que recebeu o apelido carinhoso de Mestre Lua; também é uma referência a um dos clássicos da música brasileira, a toada “Luar do Sertão”, de João Pernambuco e Catulo da Paixão Cearense, que o próprio Gonzagão regravou, em 1981. O forró e suas vertentes, a música nordestina, está presente em cada um dos componentes do grupo. Todos têm raízes familiares nordestinas fortalecidas com forró pé de serra. “O forró acolhe as novas tendências musicais, reinventa-se fortalecendo a cultura popular que continua existindo e resistindo. O forró é nosso Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, reconhecido pelo IPHAN, em 2021”, comenta o sanfoneiro Cicinho Silva.

Serviço / Agenda

Show: Luarada Brasileira

Componentes: Cicinho Silva (sanfona), Ivan Rodrigo (zabumba), Clebinho Santos (voz e triângulo) e Antonio Batista (guitarra).

Dia 18 de fevereiro. Domingo, às 20h

Local: Tô The Sea

Rua Haddock Lobo, 351 – Vila Bastos. Santo André/SP.

Ingressos: Gratuito (até 19h); R$ 15,00 (após 19h); Consumação mínima: R$ 60,00.

Tel.: (11) 95400-4127. Acessibilidade: Sim. A casa abre às 18h. Na rede: @tothesea_br.

Aulas de dança antes das apresentações.

Shows em São Paulo/SP

3 de fevereiro. Sábado, às 22h

Local: Remelexo Brasil

Rua Paes Leme, 208 – Pinheiros. SP/SP .

Ingresso: R$ 40,00 – Vendas online: https://remelexobrasil.com.br/

Tel:(11) 94082-7879. Na rede: @remelexobrasilorig. Capacidade: 800 pessoas.

Acessibilidade: Sim. Estacionamento pago ao lado. A casa abre às 22h

8 de fevereiro. Quinta, às 20h30

Local: Estação Pinheiros

Rua Capri, 42 – Pinheiros. SP/SP.

Ingressos: R$ 10,00 (antecipado pelo Instagram) e R$ 20,00 (na porta

Venda online: https://estacaopinheiros.com.br/. Na rede: @estacaopinheiros

Tel: (11) 94923-7592. Vallet na porta. Estacionamento ao lado. Capacidade: 300 pessoas (180 cadeiras). Acessibilidade: parcial, no térreo. A casa abre às 18h.

13 de fevereiro. Terça, às 18h

Local: Benja Art Bar

Rua Vieira de Morais,1034 – Campo Belo. SP/SP.

Acesso gratuito. Tel.: (11) 5542-6196 . A casa abre às 12h.

Na rede: @benjamimbotequim. Acessibilidade: Sim. Estacionamento: Não.

25 de fevereiro. Domingo, às 18h

Local: MiLiduKi Burger & Bar

Avenida Padre Sena Freitas, 16 – Parque Arthur Alvim. SP/SP.

Ingressos: R$ 10,00 a R$ 25,00. Tel.: (11) 96061-9394.

Na rede: @milidukiburgerbar. Capacidade: 200 pessoas. Acessibilidade: Sim.

27 de fevereiro. Terça, às 19h

Local: Forró na House

Avenida Luiz Dumont Villares, 794. Jardim São Paulo. SP/SP.

Ingressos: R$ 20,00. VIP até às 20h. Vendas online: www.sympla.com.br

Tel.: (11) 97633-0783. Na rede: @forronahouse

Capacidade: 450 pessoas. Acessibilidade: Sim.