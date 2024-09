Luana Piovani volta a alfinetar Scooby ao falar sobre o filho mais velho

Luana Piovani, 47, voltou a alfinetar o ex-marido, Pedro Scooby, 36, ao falar sobre o filho mais velho deles, Dom, 12.

A atriz falou sobre a responsabilidade do surfista. “Quero que o pai dele crie um pouco mais de responsabilidade nesses limites e tenha uma rotina organizada. Eu quero que ele saiba lidar com a liberdade maior que o pai dá para ele”.

Na sequência, ela relatou desejar que Dom entenda por que ela escolheu a Europa, no caso, Portugal, para morar. “Ele vai sentir ao longo do tempo essa diferença. Foi uma luta complicada. Depois que somos mães que entendemos”.

A apresentadora relembrou que optou por viver em Portugal enquanto ainda era casada. “Eu atravessei o oceano, eu larguei tudo que eu tinha lá para começar algo novo, do zero, porque eu queria que meus filhos tivessem mais oportunidades”.

Piovani ainda listou os pontos positivos de morar na Europa. “Nos traz mais conhecimento, mais línguas, mais culturas diferentes, abre o nosso horizonte para as diferenças do mundo. E também para que eles tenham uma vida mais comum, mais parecida com o que eu tive quando criança. Sem medo de estar na rua jogando bola, andando de bicicleta, foi para isso que vim. E o fato dele voltar me dói, porque ele vai viver num lugar onde tem carro blindado, onde convive só com pessoas do mesmo ciclo”.