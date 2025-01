Luana Piovani elogia decisão de Pedro Scooby de não renovar contrato com casas de apostas

A atriz Luana Piovani, de 48 anos, expressou publicamente sua satisfação em relação à decisão do ex-marido, o surfista Pedro Scooby, de não renovar seu contrato com casas de apostas. Para Luana, essa escolha representa um importante exemplo para os filhos que tiveram juntos: Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 9.

Em uma série de stories postados em seu Instagram no último domingo (5), Luana compartilhou sua alegria ao receber a notícia. “O melhor presente que eu poderia ganhar em 2025! Comecei o ano com explosões de júbilo. Pedro me contou que não renovou o contato com as bets. Deus seja louvado!”, escreveu a atriz.

Após retornar a Portugal, onde reside, após celebrar o Réveillon no Brasil, Luana revelou que a decisão do ex-marido foi um alívio significativo para ela. “Esse negócio de aposta me matava. Eu sempre marcava ele e outras pessoas quando fazia críticas sobre isso. Quando ele veio me contar, agradeci e parabenizei muito! Como eu orei!”, comentou.

Luana também enfatizou sua desaprovação em relação à parceria anterior de Scooby com as casas de apostas. Segundo ela, esse tipo de atividade pode impactar negativamente as crianças. “Acaba resvalando nas crianças, é uma energia muito equivocada, uma tragédia compartilhada, uma treva, uma nuvem cinza, um incentivo horroroso. Vocês sabem como me incomoda! Já reclamei tanto sobre isso”, afirmou.

Atualmente, Dom reside no Brasil com o pai, enquanto Bem e Liz moram com Luana em Portugal. Além disso, Pedro Scooby é pai da pequena Aurora, de apenas 1 ano, fruto de seu relacionamento atual com Cintia.