Luana Piovani detona Neymar nas redes sociais

A notícia de que Neymar fechou parceria com um projeto associado à privatização de áreas no litoral brasileiro incomodou a atriz Luana Piovani. Nesta quinta-feira (30), ela usou o Instagram para detonar o jogador e criticá-lo em diferentes frentes.

“Não bastasse ser péssimo pai, péssimo homem, ele ainda quer ganhar o título de péssimo cidadão. Que vergonha desse ser”, escreveu a atriz nos stories ao compartilhar uma notícia do jornal O Globo.

Piovani falava sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que transfere terrenos de marinha em áreas urbanas da União para estados e municípios ou para proprietários privados. Ambientalistas apontam que o texto dá margem para a criação de praias privadas.

Há duas semanas, Neymar divulgou o projeto junto à incorporadora DUE, que prevê 28 empreendimentos no litoral de Pernambuco e Alagoas. “Vamos transformar o litoral nordestino e trazer muito desenvolvimento social e econômico para a região”, disse o jogador em vídeo no Instagram, que gerou críticas de ativistas e do público.

Piovani fez vídeos sobre o tema nos stories. “A gente tem que ter esse tipo de desgaste. Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil, desse ex-ídolo, que realmente já fez muita coisa… Claro que fez, se não ele era quem ele é hoje. Mas como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira?”, questionou.

“Me parece um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto para que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão. Como consegue fazer tanta mrda? Ser tão mau-caráter? São muitos históricos. Não vou ficar aqui puxando para lembrar quanta mrda grave esse ‘garoto’ já fez.”

“Cada vez que você for dar um like em qualquer coisa em que esse estrupício aparecer, pensa: você queria que sua filha casasse com ele? Você queria que sua filha tivesse um filho com ele? Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem digam sim. Mas só uma mãe sabe que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental, na nossa dor diária de ter que lidar com uma situação em que o pai é um escroto“, diz.

“Ele é um péssimo exemplo como cidadão, um péssimo exemplo como pai, e um péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Péssimo. Se ainda tivesse bombando na carreira… Mas não, a gente já tem até a brincadeira de quando cai, coloca o nome dele naquele jogador que tá caído sempre. Não dá mais like não.”

Depois corrigiu: “Ainda nada. Nem que ele fosse o salvador da pátria. Nada o faria ser menos mau-caráter por ser tão mau cidadão, homem e pai.”

“Alguém que traia uma mulher grávida três vezes durante a gestação não pode ser um bom pai, porque não está levando em consideração nenhuma a mãe dessa criança”, complementou depois da repercussão.