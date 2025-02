Luan Santana lança novo projeto musical e gera expectativa entre fãs

O novo projeto do cantor Luan Santana, intitulado “Ao Vivo Na Lua”, será disponibilizado nas principais plataformas de áudio do Brasil na próxima quinta-feira, dia 13. Nos últimos dias, o lançamento tem gerado grande alvoroço entre os fãs, provocando uma onda de interações nas redes sociais, tanto do artista quanto de influenciadores ligados a suas músicas.

Uma das estratégias adotadas para engajar os admiradores é a inserção de Easter Eggs no trailer do projeto, que traz referências sutis para os mais atentos. Além disso, Luan Santana irá realizar uma ação especial em seu Instagram, utilizando a função Close Friends, onde ele selecionará aleatoriamente um número significativo de seguidores para acessar conteúdos exclusivos relacionados ao projeto.

Recentemente, um vídeo divulgado nas redes sociais do cantor apresenta um resumo conciso de todo o projeto, o qual tem sido motivo de orgulho tanto para Luan quanto para sua equipe, desde as etapas iniciais de criação. Este teaser antecipa o último lançamento do álbum.

No Spotify, os fãs podem participar de uma contagem regressiva criada pelo cantor, que permite realizar o pré-save da música e do álbum. Assim, o público será notificado assim que o material estiver disponível.

A expectativa em torno do projeto fez com que o assunto se tornasse viral nas redes sociais, garantindo um espaço nos Trending Topics do X (anteriormente conhecido como Twitter). As reações dos fãs são intensas e demonstram entusiasmo pelo novo trabalho.

A faixa “Aluga-se”, que integra “Luan Ao Vivo na Lua”, é uma colaboração entre Luan Santana e Matheus Marcolino, com produção assinada por Lucas Santos. O novo álbum também incluirá outras músicas ao vivo, como “Dona”, composta por Matheus Costa, De Ângelo e Eliane Quexin; “Chuva ou Choro”, escrita por Elvis Elan, Henrique Castro, Ricardo Vismark e Ronael; além de “Violão”, que conta com a participação de Luan Santana e é coautoria de Matheus Marcolino e Lucas Santos.

Vale destacar que a produção deste DVD é fruto de um espetáculo ao vivo meticulosamente planejado para criar a ilusão de uma apresentação realizada na lua.