Luan Santana inicia carreira internacional

O cantor Luan Santana dá um passo significativo rumo à sua carreira internacional ao viajar para o México, onde se envolveu em atividades musicais que marcam essa nova fase. Após seu casamento com Jade Magalhães em uma cerimônia discreta e de uma performance em uma festa de debutante, pela qual recebeu R$ 2 milhões, Santana partiu em seu avião particular para o país latino-americano.

Em solo mexicano, o artista visitou o icônico estúdio 5020, um espaço musical histórico inaugurado em 1947. Lá, ele se reuniu com Roberto Lopez, presidente da Sony México, e participou de sessões de composição ao lado dos talentosos compositores Geovani Cabrera, Gera Demara e Gus Vazquez. Durante essa colaboração, Luan Santana trabalhou na criação de uma música em espanhol, sinalizando sua entrada no mercado internacional.

Além das colaborações musicais, Luan deixou sua marca pessoal no estúdio ao assinar a parede do local, um gesto simbólico que eterniza sua passagem por ali. Essa iniciativa reforça o compromisso do cantor em expandir suas fronteiras artísticas e conquistar novos públicos.

As atividades de Luan Santana no México não apenas refletem sua ambição profissional como também destacam a importância do intercâmbio cultural na música. A parceria com renomados profissionais da indústria mexicana demonstra a disposição do artista brasileiro em integrar elementos internacionais em seu repertório.