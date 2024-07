Luan Santana fala pela primeira vez após Jade Magalhães anunciar gravidez

Luan Santana, 33, falou pela primeira vez após o anúncio da gravidez da namorada, Jade Magalhães, 31.

O cantor publicou um texto refletindo sobre o momento que vive ao ser pai pela primeira vez. “Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão agora me veem como pai. E, quer saber? Tá sendo um prazer dividir minha história com vocês. Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei.”

Luan Santana ainda agradeceu o carinho dos fãs neste momento especial. “Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor para vida toda, a diferença é que agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão, agora me veem como pai. Que doidera. Obrigado a todo mundo que enviou mensagens lindas e energias poderosas. Que Deus abençoe nosso bebê.”

Jade Magalhães também comentou e agradeceu o carinho dos fãs do casal. “Transbordando amor. Vivendo o momento mais lindo da minha vida! Muito, muito obrigada por cada mensagem, pela torcida e por vibrarem sempre comigo em cada fase. Vocês são muito especiais.”