Luan Santana está confirmado na Festa do Peão de Barretos

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (15 a 25 de agosto) anunciou mais uma atração da grade musical da segunda semana do evento. Luan Santana, o fenômeno do sertanejo romântico, é o primeiro show confirmado do dia 23 de agosto, sexta-feira, no Estádio de Rodeios.

O cantor e compositor é conhecido por fazer história em todas as suas participações na maior festa do gênero na América Latina. No ano passado, ele iniciou seu show saindo do teto do palco e surpreendeu o público com o espetáculo. O dono da canção “Meteoro”, que o fez chegar ao estrelato, lançou recentemente o hit com Ana Castela, “DEJA VU”, com clipe gravado na arena do Barretão.

Mais shows

A lista de shows confirmados na Festa do Peão de Barretos tem “crescido” semanalmente. No dia 15/08, quinta, já estão confirmados Luan Pereira e Lauana Prado. No 16/08, sexta, o evento também já confirmou a apresentação de Simone Mendes e da dupla Bruno & Marrone no Estádio de Rodeios.

Já no sábado, 17/08, os shows são dos embaixadores César Menotti e Fabiano, da dupla Jorge & Mateus e da cantora Ana Castela. E no dia 24 de agosto, é a vez do show internacional do ídolo country, Cody Johnson.

Ingressos

Os acessos para a 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que acontece de 15 a 25 de agosto, estão disponíveis em lotes para os nove (9) setores que integram o evento, são eles: Parque/Rodeio/Show, Área Vip, Pista Prime, Pista Gold e Stage Prime; Camarotes Arena Premium, Brahma, Open Super Bull e Dagente. Também já é possível adquirir pacotes para a área de Camping, que funciona dentro do Parque do Peão.

A venda acontece exclusivamente por meio do site oficial de vendas – Total Acesso.