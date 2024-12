Luan Santana emociona fãs em show após nascimento da filha

O cantor Luan Santana viveu um momento emocionante durante sua primeira apresentação após o nascimento de sua filha, Serena, com a influenciadora Jade Magalhães. A ocasião foi marcada por uma surpresa especial: um fã presenteou o artista com uma roupinha de bebê.

Após interpretar a canção “Água com açúcar”, Luan levantou a peça infantil em homenagem à sua filha, deixando-se levar pela emoção ao ouvir o público entoar o nome da recém-nascida. “A bicha é bonitinha, viu? Bonitinha demais, parece eu, coisa linda. Depois vocês vão ver e me falem”, brincou o cantor, demonstrando seu orgulho paternal.

No entanto, a recente suspensão de um show em Balneário Camboriú, Santa Catarina, no dia do parto gerou descontentamento entre os fãs. Muitos expressaram suas frustrações nas redes sociais, criticando a decisão e afirmando que se sentiram desapontados com a mudança repentina nos planos do artista.

Em resposta às críticas, outros seguidores saíram em defesa de Luan, argumentando que ele fez a escolha correta ao priorizar a presença ao lado da esposa no momento do nascimento da filha. Uma internauta comentou na plataforma X (antigo Twitter): “Não acredito que estão cancelando o Luan Santana por cancelar o show por causa do nascimento da filha”.

Serena Magalhães Santana veio ao mundo no último sábado (28), às 18h22, em São Paulo. A notícia foi anunciada pelo próprio cantor em suas redes sociais, gerando uma onda de felicitações dos fãs e admiradores.

Na semana anterior ao nascimento, Jade já havia compartilhado detalhes sobre os preparativos para a chegada da filha, mencionando que estavam organizando as roupinhas e os itens essenciais para o bebê. Inicialmente, havia expectativa de que o parto ocorresse em janeiro.

A gravidez foi anunciada pelo casal no final de julho através de um ensaio fotográfico que mostrou Luan beijando a barriga de Jade, revelando a alegria pela nova fase que estariam prestes a viver.