Luan Santana e Jade Magalhães se casam em cerimônia íntima

Na última quinta-feira (28), Luan Santana e Jade Magalhães oficializaram seu matrimônio em uma cerimônia civil realizada na residência do cantor, localizada em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Luan Santana ao portal gshow.

A celebração foi marcada por um ambiente intimista, restrita a familiares próximos do casal. Após o casamento civil, os convidados participaram de um jantar comemorativo em um restaurante no bairro de Alphaville. Entre os padrinhos, destacaram-se Bruna Santana, irmã do noivo, e Pedro, irmão da noiva.

Os rumores sobre a união começaram a circular quando fãs notaram postagens nas redes sociais de pessoas próximas ao casal, que sugeriam a realização do casamento.

A trajetória de Luan e Jade remonta a 2008, quando se conheceram nos bastidores de um show do artista em sua cidade natal. O relacionamento ganhou visibilidade meses depois e o casal chegou a anunciar um noivado romântico durante um passeio de balão em Portugal, em 2019. No entanto, em 2020, após 12 anos juntos, anunciaram a separação.

Em fevereiro deste ano, o cantor revelou que eles haviam reatado o relacionamento. Desde então, ficaram noivos novamente e estão à espera de sua primeira filha, Serena, cuja chegada está prevista para breve.

Recentemente, Jade compartilhou sua mudança para Alphaville, onde agora reside com Luan. Fontes próximas ao casal revelaram ao gshow que Jade desejava formalizar o relacionamento antes de dividir a casa com o cantor.