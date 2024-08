Luan Pereira passa mal, abandona show em Barretos e vai parar no hospital

O cantor Luan Pereira, 20, precisou encerrar sua apresentação na Festa do Peão de Barretos antes do horário programado após sentir um forte mal-estar. Ele reclamou de tonturas no palco na noite de quinta-feira (15).

Segundo a assessoria de imprensa dele, o artista vinha se sentindo mal desde a última quarta-feira (14). Depois da apresentação, foi encaminhado para o hospital mais próximo e encontra-se em observação para realização de exames.

“Luan está bem e aguarda apenas os resultados para liberação médica”, diz, em nota.

Apesar de não haver a revelação exata da causa, em vídeos publicados antes do show, Luan já reclamava de muita ansiedade. Para ele, se apresentar em Barretos era um sonho antigo. O artista chegou a tomar soro e disse que estava recuperado e pronto para cantar.